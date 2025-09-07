Відео
Головна Дім та город Що розкидати на городі восени — секрет щедрого врожаю огірків

Що розкидати на городі восени — секрет щедрого врожаю огірків

Дата публікації: 7 вересня 2025 00:12
Що розкидати на городі, щоб зібрати багато огірків у 2026 - поради для дачників
Гарний врожай огірків. Фото: Freepik

Осінь — ідеальний час підготувати грядки до наступного сезону. Органіка, мінеральні добрива та сидерати допоможуть у 2026 році зібрати щедрий урожай огірків.

Новини.LIVE розповідає, що варто внести вже зараз.

Читайте також:

Чому варто готувати землю восени

Родючість ґрунту безпосередньо впливає на врожайність огірків. Осінь — найкращий час, щоб збагатити землю поживними речовинами, адже за зиму добрива встигають перепріти та підготувати ділянку до весняних посівів.

Огородние работы
Людина порається на городі. Фото: Freepik

Органічні добрива

  • Компост і перегній роблять землю пухкою, покращують її структуру й насичують поживними елементами.
  • Свіжий гній можна розкидати восени — до весни він перепріє і стане чудовим підживленням для огірків.
Компостна купа.
Компостна купа. Фото: Pinterest

Мінеральні добрива

Восени доречно вносити фосфорні та калійні добрива. Вони підсилюють розвиток кореневої системи та підвищують стійкість огірків до хвороб. Азотні краще залишити на весну, щоб не стимулювати зайвий ріст у холодний період.

Мінеральні добрива в руці.
Мінеральні добрива. Фото: Pinterest

Сидерати

Посів гірчиці чи жита восени — простий і доступний спосіб відновити родючість ґрунту.

  • покращують аерацію;
  • збагачують землю органікою;
  • пригнічують бур’яни та частину шкідників.

До весни сидерати перепріють, і на їхньому місці можна буде висаджувати огірки.

Сидераты
Сидерати в руці. Фото: Pinterest

Враховуйте сівозміну

Не варто саджати огірки після культур, які сильно виснажують ґрунт (наприклад, капусти чи кабачків). Спершу землю треба підживити, а вже потім переходити до огіркових грядок.

Ми вже розповідали про те, що посадити на дачі у вересні.

Також раніше пояснювали те, чому картопля росте дрібною.

Детальніше ми розповідали про те, які дерева та кущі не можна садити восени.

Раніше повідомлялося про те, як пришвидшити дозрівання помідорів.

Цікаво буде також дізнатися, коли садити озимий часник у 2025 році.

врожай добрива город огірки сидерат
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
