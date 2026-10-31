Женщина закрывает старое окно. Фото: shutterstock.com

Осенью даже из закрытых окон может дуть холод. Особенно неприятно, когда батареи теплые, а у подоконника все равно чувствуется сквозняк. Часто причина кроется в небольших щелях, через которые в дом попадает холодный воздух. Но не спешите тратить деньги на дорогие утеплители или ремонт. Есть простой способ, который поможет уменьшить сквозняк без лишних затрат.

Новини.LIVE со ссылкой на "1 хвилина" рассказывает, как создать простой барьер от холодного воздуха.

Реклама

Что положить на подоконник, чтобы не было сквозняка

Поможет обычный тканевый валик, наполненный сухой солью, крупой или мелким песком. Благодаря своему весу он плотно прилегает к поверхности и перекрывает небольшие щели у нижней части оконной рамы.

Сделать такую защиту от холода можно своими руками за несколько минут:

Возьмите кусок плотной хлопчатобумажной или льняной ткани. Сшейте длинный узкий мешочек по ширине окна. Наполните его сухой солью, рисом или песком. Плотно завяжите или зашейте края, чтобы наполнитель не высыпался. Положите готовый валик вдоль нижней части рамы, где чувствуется сквозняк.

Если не хотите ничего шить, воспользуйтесь старым полотенцем. Просто скрутите его в тугой рулон и положите у окна.

Читайте также:

Тканевый валик от сквозняка на подоконнике. Фото: Pinterest

Почему этот способ работает

Такой валик создает физический барьер и препятствует проникновению холодного воздуха через щели у подоконника. А соль, крупа или песок поглощают влагу.

Однако учтите, что такой способ помогает только при небольших сквозняках снизу. Если из окна сильно дует, стоит проверить уплотнители и герметичность рамы.

Делимся другими полезными советами для дома

Почему в доме запотевают окна и какие простые привычки помогут снизить влажность воздуха.

Что нужно поставить на подоконник на ночь, чтобы избавиться от конденсата на окнах.

Как быстро высушить одежду в холодной квартире без отопления.

Как подготовить батареи к отопительному сезону.

Как сделать комнату теплее на +3 °C с помощью штор.