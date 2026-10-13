Как сделать комнату теплее без отопления с помощью штор: советы специалистов

Девушка закрывает окно шторой. Фото: shutterstock.com

Когда температура за окном понижается, даже плотно закрытые окна не всегда защищают от холода в доме. Но есть небольшая хитрость, которая поможет дольше сохранять тепло в комнате без обогревателя. Секрет кроется в обычных шторах.

Новини.LIVE собрал полезные советы специалистов о том, как правильно использовать шторы, чтобы уменьшить потери тепла.

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Как сделать комнату теплее с помощью штор

В холодное время года окна становятся одним из путей, через которые дом теряет драгоценное тепло. Даже современные стеклопакеты не способны полностью остановить его передачу наружу. Однако обычные плотные шторы могут служить дополнительным теплоизоляционным барьером. Между тканью и стеклом образуется воздушная прослойка, которая замедляет потерю тепла.

Лучше всего для этого подходят тяжелые портьеры с подкладкой или специальные термошторы. Чтобы такая защита работала эффективнее, нужно закрыть зазор между верхним краем шторы и стеной. Для этого можно использовать ламбрекен или специальный карниз-короб.

Дело в том, что теплый воздух может проникать за штору сверху, охлаждаться у холодного стекла и опускаться вниз. Из-за такой циркуляции комната быстрее теряет тепло. Закрытый карниз препятствует этому процессу, помогая удерживать тепло внутри дома. Так можно сохранить до +3 °C.

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Когда закрывать шторы, чтобы сохранить тепло

Днем, когда светит солнце, максимально раздвигайте шторы. Даже зимой солнечные лучи, проникающие через стекло, способны немного прогревать помещение. А вот с наступлением сумерек окна следует плотно закрывать. Так вы уменьшите потери накопленного тепла в течение вечера и ночи.

Важно: шторы не должны закрывать радиаторы, иначе тепло будет хуже поступать в комнату.

Что еще сделать, чтобы в комнате было теплее

Усилить эффект можно несколькими простыми способами:

повесьте плотную штору у двери, ведущей в холодный коридор;

поставьте специальный валик под дверь, чтобы перекрыть сквозняки;

регулярно мойте окна, чтобы в солнечные дни в помещение попадало больше света;

постелите толстый ковер на холодный пол;

проверьте уплотнители на окнах и дверях;

устраните щели, через которые проникает холодный воздух.

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