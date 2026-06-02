Как легко очистить запыленные жалюзи за 10 минут: лучший способ

Женщина моет белые жалюзи. Фото: alamy.com

Жалюзи защищают дом от яркого солнца и посторонних взглядов, но именно они становятся настоящими магнитами для пыли и грязи. Многие откладывают уборку на потом, ведь очистка кажется долгим и утомительным процессом. Однако существует простой лайфхак, который быстро подарит идеальную чистоту. Для этого не нужны дорогие средства или специальное оборудование.

Новини.LIVE со ссылкой на Real Simple рассказывает, как всего за 10 минут очистить жалюзи от пыли без лишних усилий.

Какой хитрый лайфхак поможет очистить жалюзи за 10 минут

Для быстрой уборки понадобятся:

кухонные щипцы;

две салфетки из микрофибры или небольшие кухонные губки;

резинки для фиксации.

Подготовка занимает всего несколько минут:

Оберните обе стороны щипцов салфетками из микрофибры. Закрепите ткань резинками, чтобы она не сползала во время работы. Расположите щипцы так, чтобы ламель жалюзи оказалась между двумя салфетками. Слегка прижмите щипцы и проведите ими от одного края к другому. Повторите процедуру для всех ламелей. Если выбрали кухонные губки, сделайте небольшие отверстия ножом, чтобы надеть их на щипцы. Если жалюзи давно не мылись, стоит периодически стряхивать пыль в мусорку или заменять салфетки на чистые.

Главное преимущество этого способа заключается в том, что вы очищаете верхнюю и нижнюю поверхность одновременно. Такая конструкция прекрасно скользит по поверхности и эффективно собирает пыль. Поэтому уборка занимает значительно меньше времени.

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Перед началом работы распылите средство для очистки на жалюзи, а также на салфетки или губки. Это поможет удалить не только пыль, но и жирный налет или другие загрязнения.

Начинайте очистку с верхних ламелей и постепенно переходите к нижним. Так пыль не будет оседать на уже вымытых поверхностях, а результат будет намного лучше.

Как часто нужно мыть жалюзи

Чтобы пыль не накапливалась толстым слоем, достаточно проводить сухую очистку раз в одну-две недели. Генеральную мойку жалюзи рекомендуется выполнять раз в несколько месяцев в зависимости от уровня загрязнения и условий в помещении.

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