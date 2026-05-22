Чем помыть окна, чтобы блестели неделями: копеечное домашнее средство

Женщина моет окна в комнате. Фото: istockphoto.com

Чистые окна сразу делают комнату светлее и уютнее. Но часто даже после тщательного мытья дорогими спецсредствами уже через несколько дней на стекле снова появляется пыль, разводы и тусклый налет. Есть простой домашний лайфхак, который поможет надолго сохранить чистоту.

Новини.LIVE рассказывает, каким доступным и эффективным средством помыть окна, чтобы чистота и блеск сохранялись неделями.

Какое простое и дешевое аптечное средство заставит ваши окна блестеть

Секрет идеально чистого стекла кроется в обычном глицерине и нашатырном спирте. Эти недорогие средства можно найти практически в любой аптеке.

Глицерин создает на поверхности тонкий невидимый слой, который работает как антистатик и сглаживает микронеровности стекла, поэтому пыли гораздо сложнее оседать на нем. Нашатырный спирт помогает быстро убрать жирные пятна и сильные загрязнения (если стекло не слишком грязное, этот компонент можно не добавлять). Поэтому, после такого мытья окна дольше остаются прозрачными, чистыми и имеют красивый блеск без разводов.

Как приготовить домашнее средство для мытья окон

Для приготовления раствора вам понадобятся простые компоненты:

2 л теплой воды;

2-3 ст. л. глицерина;

1 ст. л. нашатырного спирта.

Не добавляйте слишком много глицерина. Избыток может оставить жирные следы.

Как правильно мыть окна без разводов

Сначала хорошо вымойте окна обычным мыльным раствором, чтобы устранить слой пыли и грязи. Далее нанесите готовый раствор с глицерином на стекло с помощью пульверизатора или мягкой губки. Равномерно распределите его по поверхности. После тщательно вытрите сухой салфеткой из микрофибры.

На стекле останется тонкая невидимая пленка из глицерина, которая станет вашей главной защитой от грязи на недели. Но после мытья не касайтесь поверхности руками, ведь жир с кожи разрушает защитный слой.



Важно: если вы живете возле промышленной зоны или очень запыленной дороги, эффект может быть слабее, ведь пленка иногда задерживает мелкую сажу.

Чем заменить глицерин, если его нет

Если нужно срочно помыть окна, а глицерина под рукой нет, поможет обычный крахмал. Он тоже придает стеклу блеск и помогает избежать разводов. Правда, эффект будет менее длительным и обычно сохраняется около недели.

