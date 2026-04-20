Как сохранять дома идеальный порядок: три японских секрета чистоты

Дом и огород Идеальный порядок дома без усилий: три японских секрета чистоты

Идеальный порядок дома без усилий: три японских секрета чистоты

Дата публикации 20 апреля 2026 23:45
Женщина со шваброй и моющими средствами. Фото: freepik.com

Вы тоже откладываете уборку до выходных, а потом тратите на нее полдня? На самом деле идеальный порядок дома очень легко поддерживать ежедневно, без стресса и истощения. Об этом полезном лайфхаке для дома знают японцы. Достаточно изменить несколько привычек.

Новини.LIVE рассказывает о трех простых японских секретах, которые помогут сохранять порядок дома без лишних усилий.

Как сохранять дома идеальный порядок без усилий: три японских секрета

Вертикальное хранение одежды

Необходимо полностью отказаться от привычных стопок одежды. Вместо этого вещи складывают так, чтобы они стояли вертикально, как книги на полке. Такой подход сразу решает несколько проблем. Вы видите весь гардероб перед собой, не переворачиваете вещи в поисках нужной и не создаете беспорядок каждый раз, когда открываете шкаф.

 

Вертикальное хранение одежды. Фото: google.com
Чистые горизонтальные поверхности

В японских домах редко можно увидеть захламленные зоны. Все лишнее прячется в ящики, коробки или органайзеры. Это не только создает ощущение уюта дома, но и позволяет убирать буквально за несколько минут. Чем меньше предметов на столах, полках и подоконниках, тем легче поддерживать порядок.

Читайте также:
Уборка по категориям

Вместо того чтобы убирать комнату за комнатой, японский подход советует работать с категориями вещей. Например, если вы занимаетесь одеждой, соберите ее со всех мест. Это позволяет реально оценить количество вещей и понять, чем вы пользуетесь, а что только занимает место.

Также делимся другими полезными советами

Какие вещи категорически нельзя стирать в стиральной машинке, чтобы не сломать технику.

Как можно использовать старые наволочки с пользой для дома.

Как очистить манжеты пуховика за 15 минут без стирки.

действенные лайфхаки уборка квартиры полезные советы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама

