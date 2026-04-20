Як зберігати вдома ідеальний порядок: три японські секрети чистоти

Головна Дім та город Ідеальний порядок вдома без зусиль: три японські секрети чистоти

Дата публікації: 20 квітня 2026 23:45
Жінка зі шваброю та миючими засобами. Фото: freepik.com

Ви теж відкладаєте прибирання до вихідних, а потім витрачаєте на нього пів дня? Насправді ідеальний порядок вдома дуже легко підтримувати щодня, без стресу та виснаження. Про цей корисний лайфхак для дому знають японці. Достатньо змінити кілька звичок.

Новини.LIVE розповідає про три прості японські секрети, які допоможуть зберігати порядок вдома без зайвих зусиль.

Вертикальне зберігання одягу

Необхідно повністю відмовитися від звичних стопок одягу. Замість цього речі складають так, щоб вони стояли вертикально, як книги на полиці. Такий підхід одразу вирішує кілька проблем. Ви бачите весь гардероб перед собою, не перевертаєте речі у пошуках потрібної та не створюєте безлад щоразу, коли відкриваєте шафу.

 

Вертикальне зберігання одягу. Фото: google.com
Чисті горизонтальні поверхні

У японських оселях рідко можна побачити захаращені зони. Усе зайве ховається в шухляди, коробки або органайзери. Це не лише створює відчуття затишку вдома, а й дозволяє прибирати буквально за кілька хвилин. Чим менше предметів на столах, полицях і підвіконнях, тим легше підтримувати порядок.

Читайте також:
Прибирання за категоріями

Замість того щоб прибирати кімнату за кімнатою, японський підхід радить працювати з категоріями речей. Наприклад, якщо ви займаєтесь одягом, зберіть його з усіх місць. Це дозволяє реально оцінити кількість речей і зрозуміти, чим ви користуєтесь, а що лише займає місце.

Також ділимося іншими корисними порадами

Які речі категорично не можна прати в пральній машинці, щоб не зламати техніку.

Як можна використати старі наволочки з користю для дому.

Як очистити манжети пуховика за 15 хвилин без прання.

Леонід Волков - Редактор
Леонід Волков
