Що не можна прати в пральній машині - список речей, які ламають техніку та псують одяг

Деякі речі можуть серйозно пошкодити пральну машину та зіпсувати одяг уже після одного неправильного циклу. Вони створюють надмірне навантаження, руйнуються в барабані або псують інші тканини.

Новини.LIVE розповідає, які речі категорично не можна прати в машинці та чому їх слід уникати під час прання.

Небезпечні для техніки важкі та забруднені речі

Надмірно брудний одяг із піском або грудками землі, а також занадто важкі ковдри створюють ударне навантаження на барабан. Такі речі потрібно попередньо витрусити або прати вручну, щоб не пошкодити механізм.

Матеріали, які руйнуються у барабані

Є тканини, що не витримують обертів:

подушки з цільної піни;

делікатні та вінтажні речі;

одяг із маркуванням Dry Clean Only.

Прання деформує тканину, спричиняє усадку або повністю руйнує структуру виробу.

Деталі, що можуть порвати одяг або техніку

Перед пранням потрібно застібати блискавки та перевіряти кишені. Монети, ключі та інші предмети дряпають барабан, а розстібнута фурнітура рве тканину та чіпляється за інші речі.

Речі, які потребують окремого догляду

Шкіряні куртки, замша, яскраві нові речі та одяг, що може полиняти, не призначені для машинного прання. Їх краще прати вручну або локально очищати, щоб уникнути деформації та фарбування інших тканин.

