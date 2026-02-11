Что нельзя стирать в стиральной машине - список вещей, которые ломают технику и портят одежду

Девушка засовывает вещи в стиральную машину. Фото: Freepik

Некоторые вещи могут серьезно повредить стиральную машину и испортить одежду уже после одного неправильного цикла. Они создают чрезмерную нагрузку, разрушаются в барабане или портят другие ткани.

Новини.LIVE рассказывает, какие вещи категорически нельзя стирать в машинке и почему их следует избегать во время стирки.

Опасны для техники тяжелые и загрязненные вещи

Чрезмерно грязная одежда с песком или комками земли, а также слишком тяжелые одеяла создают ударную нагрузку на барабан. Такие вещи нужно предварительно вытряхнуть или постирать вручную, чтобы не повредить механизм.

Материалы, которые разрушаются в барабане

Есть ткани, которые не выдерживают оборотов:

подушки из цельной пены;

деликатные и винтажные вещи;

одежда с маркировкой Dry Clean Only.

Стирка деформирует ткань, вызывает усадку или полностью разрушает структуру изделия.

Детали, которые могут порвать одежду или технику

Перед стиркой нужно застегивать молнии и проверять карманы перед стиркой. Монеты, ключи и другие предметы царапают барабан, а расстегнутая фурнитура рвет ткань и цепляется за другие вещи.

Вещи, которые требуют отдельного ухода

Кожаные куртки, замша, яркие новые вещи и одежда, которая может полинять, не предназначены для машинной стирки. Их лучше стирать вручную или локально очищать, чтобы избежать деформации и окрашивания других тканей.

