Что нельзя стирать в стиральной машине - список вещей, которые ломают технику и портят одежду

Это сломает вашу стиральную машину — список запрещенных вещей
Некоторые вещи могут серьезно повредить стиральную машину и испортить одежду уже после одного неправильного цикла. Они создают чрезмерную нагрузку, разрушаются в барабане или портят другие ткани.
Новини.LIVE рассказывает, какие вещи категорически нельзя стирать в машинке и почему их следует избегать во время стирки.
Опасны для техники тяжелые и загрязненные вещи
Чрезмерно грязная одежда с песком или комками земли, а также слишком тяжелые одеяла создают ударную нагрузку на барабан. Такие вещи нужно предварительно вытряхнуть или постирать вручную, чтобы не повредить механизм.
Материалы, которые разрушаются в барабане
Есть ткани, которые не выдерживают оборотов:
- подушки из цельной пены;
- деликатные и винтажные вещи;
- одежда с маркировкой Dry Clean Only.
Стирка деформирует ткань, вызывает усадку или полностью разрушает структуру изделия.
Детали, которые могут порвать одежду или технику
Перед стиркой нужно застегивать молнии и проверять карманы перед стиркой. Монеты, ключи и другие предметы царапают барабан, а расстегнутая фурнитура рвет ткань и цепляется за другие вещи.
Вещи, которые требуют отдельного ухода
Кожаные куртки, замша, яркие новые вещи и одежда, которая может полинять, не предназначены для машинной стирки. Их лучше стирать вручную или локально очищать, чтобы избежать деформации и окрашивания других тканей.
Мы уже писали о том, как выбрать семена овощей, чтобы обеспечить высокую всхожесть и рекордный урожай.
Ранее объясняли то, что сделать с семенами кабачков перед посадкой, чтобы получить ровные ряды без пробелов.
Подробнее рассказывали о том, как ухаживать за арекой зимой, чтобы избежать пожелтения листьев и обеспечить растению комфорт.
Читайте Новини.LIVE!