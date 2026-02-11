Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Это сломает вашу стиральную машину — список запрещенных вещей

Это сломает вашу стиральную машину — список запрещенных вещей

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 09:59
Что нельзя стирать в стиральной машине - список вещей, которые ломают технику и портят одежду
Девушка засовывает вещи в стиральную машину. Фото: Freepik

Некоторые вещи могут серьезно повредить стиральную машину и испортить одежду уже после одного неправильного цикла. Они создают чрезмерную нагрузку, разрушаются в барабане или портят другие ткани.

Новини.LIVE рассказывает, какие вещи категорически нельзя стирать в машинке и почему их следует избегать во время стирки.

Реклама
Читайте также:

Опасны для техники тяжелые и загрязненные вещи

Чрезмерно грязная одежда с песком или комками земли, а также слишком тяжелые одеяла создают ударную нагрузку на барабан. Такие вещи нужно предварительно вытряхнуть или постирать вручную, чтобы не повредить механизм.

Материалы, которые разрушаются в барабане

Есть ткани, которые не выдерживают оборотов:

  • подушки из цельной пены;
  • деликатные и винтажные вещи;
  • одежда с маркировкой Dry Clean Only.

Стирка деформирует ткань, вызывает усадку или полностью разрушает структуру изделия.

Детали, которые могут порвать одежду или технику

Перед стиркой нужно застегивать молнии и проверять карманы перед стиркой. Монеты, ключи и другие предметы царапают барабан, а расстегнутая фурнитура рвет ткань и цепляется за другие вещи.

Вещи, которые требуют отдельного ухода

Кожаные куртки, замша, яркие новые вещи и одежда, которая может полинять, не предназначены для машинной стирки. Их лучше стирать вручную или локально очищать, чтобы избежать деформации и окрашивания других тканей.

Мы уже писали о том, как выбрать семена овощей, чтобы обеспечить высокую всхожесть и рекордный урожай.

Ранее объясняли то, что сделать с семенами кабачков перед посадкой, чтобы получить ровные ряды без пробелов.

Подробнее рассказывали о том, как ухаживать за арекой зимой, чтобы избежать пожелтения листьев и обеспечить растению комфорт.

одежда вещи советы Стиральная машина дом стирка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации