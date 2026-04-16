Як повернути рушникам м'якість і свіжість: хитрі домашні лайфхаки

Ці прості методи повернуть рушникам пухнастість і свіжість
Рушники дарують відчуття затишку після душу. Проте навіть якісні вироби можуть з часом втрачати свою м'якість і приємну текстуру. Проблему можна вирішити. Варто знати секрети прання рушників, а також корисні лайфхаки.
Новини.LIVE розповідає, як легко відновити свіжість та м'якість рушників, а ще й продовжити їм життя.
Як підготувати рушники до прання
Найчастіше рушники втрачають свою пухнастість через накопичення залишків прального порошку або кондиціонера у волокнах тканини. У результаті рушники гірше вбирають воду, стають грубими та втрачають свіжість.
Щоб уникнути пошкодження волокон і зберегти їхню структуру:
- краще періть рушники окремо від іншого одягу;
- якщо доводиться прати разом із речами, варто використовувати серветки для збереження кольору;
- додайте до барабана трохи харчової соди, щоб нейтралізувати запахи, м'яко очистити тканину.
Які натуральні засоби застосовувати для м'якості та свіжості рушників
Рисова вода
Несподіваний, але дуже дієвий варіант. Для її приготування достатньо залити подрібнений рис водою та настояти кілька хвилин. Такий настій допомагає відновити структуру тканини й повертає рушникам ніжність.
Столовий оцет
Його використовують замість кондиціонера. Насправді після прання різкий запах оцту зникає повністю. Він ефективно видаляє залишки мийних засобів, робить рушники м'якшими та повертає їм свіжість. А щоб надати речам легкий приємний аромат, можна додати кілька крапель ефірної олії.
Яка оптимальна температура та правильне сушіння
Для прання рушників найкраще обирати температуру у межах 40-60°C. Це дозволяє якісно очистити тканину, не пошкоджуючи її структуру.
Рушники можна сушити як на свіжому повітрі, так і в сушильній машині. Якщо ви користуєтеся сушаркою, спробуйте додати тенісний м'ячик — він допоможе "розбити" волокна та зробить рушники більш пухнастими.
