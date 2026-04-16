Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Ці прості методи повернуть рушникам пухнастість і свіжість

Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 23:45
Як повернути рушникам м'якість і свіжість: хитрі домашні лайфхаки
Жінка насолоджується запахом чистих рушників. Фото: depositphotos.com

Рушники дарують відчуття затишку після душу. Проте навіть якісні вироби можуть з часом втрачати свою м'якість і приємну текстуру. Проблему можна вирішити. Варто знати секрети прання рушників, а також корисні лайфхаки.

Новини.LIVE розповідає, як легко відновити свіжість та м'якість рушників, а ще й продовжити їм життя.

Як підготувати рушники до прання

Найчастіше рушники втрачають свою пухнастість через накопичення залишків прального порошку або кондиціонера у волокнах тканини. У результаті рушники гірше вбирають воду, стають грубими та втрачають свіжість.

Щоб уникнути пошкодження волокон і зберегти їхню структуру: 

  • краще періть рушники окремо від іншого одягу;
  • якщо доводиться прати разом із речами, варто використовувати серветки для збереження кольору;
  • додайте до барабана трохи харчової соди, щоб нейтралізувати запахи, м'яко очистити тканину.

Які натуральні засоби застосовувати для м'якості та свіжості рушників

Рисова вода

Несподіваний, але дуже дієвий варіант. Для її приготування достатньо залити подрібнений рис водою та настояти кілька хвилин. Такий настій допомагає відновити структуру тканини й повертає рушникам ніжність.

Столовий оцет

Його використовують замість кондиціонера. Насправді після прання різкий запах оцту зникає повністю. Він ефективно видаляє залишки мийних засобів, робить рушники м'якшими та повертає їм свіжість. А щоб надати речам легкий приємний аромат, можна додати кілька крапель ефірної олії.

Яка оптимальна температура та правильне сушіння

Для прання рушників найкраще обирати температуру у межах 40-60°C. Це дозволяє якісно очистити тканину, не пошкоджуючи її структуру.

Рушники можна сушити як на свіжому повітрі, так і в сушильній машині. Якщо ви користуєтеся сушаркою, спробуйте додати тенісний м'ячик — він допоможе "розбити" волокна та зробить рушники більш пухнастими.

дієві лайфхаки корисні поради прання рушників
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації