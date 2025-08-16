Як часто треба прати рушники — корисні поради

Жінка, яка складає рушники у пральну машинку. Фото: Freepik

У багатьох сферах нашого життя ми використовуємо рушники, але мало хто знає, чи потрібно їх регулярно прати. Дізнайтеся, як часто потрібно вкидати рушники в пральну машинку або тазик з порошком в залежності від їхнього призначення.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Реклама

Читайте також:

Чи потрібно часто прати рушники

Банні рушники

Такі рушники, якими люди витираються після ванни чи душу, вбирають вологу зі шкіри, а тому поглинають мертві клітини, а також бактерії з потом. Вологі умови сприяють розмноженню бактерій, тому прати їх краще частіше.

Але робити це потрібно:

Для щоденного використання — один раз на три-чотири дні

Для чутливої шкіри — після кожного використання

У вологому клімат — один раз на два-три дні

Рушники для рук

Рушники для рук використовуються набагато частіше, особливо якщо в сім’ї кілька людей. Від кожного дотику вологих рук на тканинах залишаються бактерії, а в громадських місцях підвищується ризик забруднення рушників.

В залежності від умов використання, прати рушники для рук потрібно:

Вдома — кожні два дні, якщо в сім’ї три-чотири людини

У громадських місцях — щодня або кілька разів на день

Кілька рушників у руках жінки. Фото: Freepik

Кухонні рушники

Для кожної справжньої господині рушники на кухні — це перша справа, адже ними витирають не лише руки, а й посуд з поверхнями. Через те, що такі рушники постійно контактують з їжею, жиром і бактеріями, тому їх потрібно прати часто.

У залежності від частоти використання, таких рушників, прати їх треба:

При щоденному використанні — щодня або через день

При легкому використанні — один раз на два-три дні

Спортивні рушники

Такі рушники постійно контактують з потом, пилом і бактеріями зі спортивного обладнання. Тому спортивні рушники потрібно прати після кожного використання, оскільки в умовах поту активно розмножуються мікроби.

У залежності від місця використання, прати такі рушники потрібно:

У тренажерній залі — після кожного тренування

У басейні — після кожного відвідування

Рушники для обличчя

Такі рушники потребують окремої уваги, оскільки вони контактують з чутливою шкірою. Через бактерії і залишки косметики на тілі можуть з’являтися подразнення або акне. Тому прати такі рушники потрібно не менш часто.

Робити це треба:

При щоденному використанні — після одного-двох використань

Для проблемної шкіри — щодня, якщо шкіра жирна або є акне

Нагадаємо, ми писали про те, як зберігати борошно, щоб у ньому не заводилися комахи.

Раніше ми розповідали про те, як можна стерилізувати банки швидко та економно.

Також ми повідомляли про те, як можна корисно використати старе відро на дачі.