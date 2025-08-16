Як часто треба прати рушники — корисні поради

Чи потрібно прати рушники щодня — корисні поради
У багатьох сферах нашого життя ми використовуємо рушники, але мало хто знає, чи потрібно їх регулярно прати. Дізнайтеся, як часто потрібно вкидати рушники в пральну машинку або тазик з порошком в залежності від їхнього призначення.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Чи потрібно часто прати рушники
Банні рушники
Такі рушники, якими люди витираються після ванни чи душу, вбирають вологу зі шкіри, а тому поглинають мертві клітини, а також бактерії з потом. Вологі умови сприяють розмноженню бактерій, тому прати їх краще частіше.
Але робити це потрібно:
- Для щоденного використання — один раз на три-чотири дні
- Для чутливої шкіри — після кожного використання
- У вологому клімат — один раз на два-три дні
Рушники для рук
Рушники для рук використовуються набагато частіше, особливо якщо в сім’ї кілька людей. Від кожного дотику вологих рук на тканинах залишаються бактерії, а в громадських місцях підвищується ризик забруднення рушників.
В залежності від умов використання, прати рушники для рук потрібно:
- Вдома — кожні два дні, якщо в сім’ї три-чотири людини
- У громадських місцях — щодня або кілька разів на день
Кухонні рушники
Для кожної справжньої господині рушники на кухні — це перша справа, адже ними витирають не лише руки, а й посуд з поверхнями. Через те, що такі рушники постійно контактують з їжею, жиром і бактеріями, тому їх потрібно прати часто.
У залежності від частоти використання, таких рушників, прати їх треба:
- При щоденному використанні — щодня або через день
- При легкому використанні — один раз на два-три дні
Спортивні рушники
Такі рушники постійно контактують з потом, пилом і бактеріями зі спортивного обладнання. Тому спортивні рушники потрібно прати після кожного використання, оскільки в умовах поту активно розмножуються мікроби.
У залежності від місця використання, прати такі рушники потрібно:
- У тренажерній залі — після кожного тренування
- У басейні — після кожного відвідування
Рушники для обличчя
Такі рушники потребують окремої уваги, оскільки вони контактують з чутливою шкірою. Через бактерії і залишки косметики на тілі можуть з’являтися подразнення або акне. Тому прати такі рушники потрібно не менш часто.
Робити це треба:
- При щоденному використанні — після одного-двох використань
- Для проблемної шкіри — щодня, якщо шкіра жирна або є акне
