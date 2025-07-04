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Головна Дім Як швидко і економно стерилізувати банки — доступні методи

Як швидко і економно стерилізувати банки — доступні методи

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 12:22
Як можна стерилізувати банки без кип'ятіння і духовки — корисні поради і лайфхаки
Господиня, яка стерилізує банки в мікрохвильовій печі. Фото: скриншот з YouTube

Кожна справжня господиня знає, що перед консервуванням потрібно обов’язково простерилізувати банки, але не всі знають, як це робити. Дізнайтеся, як можна швидко та ефективно очистити ємності від бактерій без використання духової печі та кип’ятіння.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Найкращі способи стерилізації банок

Мікрохвильова піч

Цей метод господині вважають дуже швидким і зручним для стерилізації банок. Якщо у вас вдома є мікрохвильова піч, це може заощадити ваші сили і час. Щоб скористатися цим способом, налийте в банки невелику кількість води, поставте їх у мікрохвильову піч і увімкніть на повну потужність на дві хвилини.

Після цього вимкніть мікрохвильовку, обережно витягніть звідти банки, вилийте воду і залиште їх висихати. В результаті цього процесу вода перетвориться на пару, яка ефективно зможе очистити банки від різних бактерій. 

Банки в микроволновке
Банки всередині мікрохвильової печі. Фото: Decorexpro

Лимонна кислота чи оцет

Цей метод стерилізації банок для консервування вважається простим, швидким і економним. Щоб очистити ємності цими кухонними інгредієнтами, помийте банки, натріть їх кислотою чи оцтом і залиште, щоб вони повністю висохли.

Це допоможе вам швидко та ефективно позбутися бактерій на склі та правильно підготувати банки до консервування.

Стерилизация банок для консервирования
Процес стерилізації банок лимонною кислотою. Фото: Decorexpro

Що варто знати про стерилізацію банок

По-перше, обов’язково перед стерилізацією ретельно помийте банки харчовою содою. Щоб просушити банки, скористайтеся чистими кухонними рушниками чи паперовими серветками. Стерилізуйте не лише банки, а й кришки до них — це можна зробити методом кип’ятіння чи спиртом.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно стерилізувати банки для консервування холодним методом. 

Раніше ми розповідали про те, що можна закривати в банках без стерилізації. 

Також ми повідомляли про те, як стерилізувати банки з кришками для консервацій.

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Євгенія Окатая - Редактор
Автор:
Євгенія Окатая
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