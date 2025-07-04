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Главная Дом Как быстро и экономно стерилизовать банки — доступные методы

Как быстро и экономно стерилизовать банки — доступные методы

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 12:22
Как можно стерилизовать банки без кипячения и духовки — полезные советы и лайфхаки
Хозяйка, которая стерилизует банки в микроволновой печи. Фото: скриншот с YouTube

Каждая настоящая хозяйка знает, что перед консервированием нужно обязательно простерилизовать банки, но не все знают, как это делать. Узнайте, как можно быстро и эффективно очистить емкости от бактерий без использования духовой печи и кипячения.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Микроволновая печь

Этот метод хозяйки считают очень быстрым и удобным для стерилизации банок. Если у вас дома есть микроволновая печь, это может сэкономить ваши силы и время. Чтобы воспользоваться этим способом, налейте в банки небольшое количество воды, поставьте их в микроволновую печь и включите на полную мощность на две минуты.

После этого выключите микроволновку, осторожно вытащите оттуда банки, вылейте воду и оставьте их высыхать. В результате этого процесса вода превратится в пар, который эффективно сможет очистить банки от различных бактерий.

Банки в микроволновке
Банки внутри микроволновой печи. Фото: Decorexpro

Лимонная кислота или уксус

Этот метод стерилизации банок для консервирования считается простым, быстрым и экономным. Чтобы очистить емкости этими кухонными ингредиентами, помойте банки, натрите их кислотой или уксусом и оставьте, чтобы они полностью высохли.

Это поможет вам быстро и эффективно избавиться от бактерий на стекле и правильно подготовить банки к консервированию.

Стерилизация банок для консервирования
Процесс стерилизации банок лимонной кислотой. Фото: Decorexpro

Что стоит знать о стерилизации банок

Во-первых, обязательно перед стерилизацией тщательно помойте банки пищевой содой. Чтобы просушить банки, воспользуйтесь чистыми кухонными полотенцами или бумажными салфетками. Стерилизуйте не только банки, но и крышки к ним - это можно сделать методом кипячения или спиртом.

Напомним, мы писали о том, как правильно стерилизовать банки для консервирования холодным методом.

Ранее мы рассказывали о том, что можно закрывать в банках без стерилизации.

Также мы сообщали о том, как стерилизовать банки с крышками для консерваций.

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Евгения Окатая - Редактор
Автор:
Евгения Окатая
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