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Головна Дім Чи можна не стерилізувати банки перед консервуванням — поради

Чи можна не стерилізувати банки перед консервуванням — поради

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 02:45
Що буде, якщо не стерилізувати банки перед консервуванням — чим це небезпечно, поради
Чоловік, який стерилізує банки у каструлі. Фото: Pinterest

Перш, ніж закривати щось на зиму, господині завжди стерилізують банки, адже це сприяє тривалому зберіганню продуктів. Дізнайтеся, чи можна цього не робити і чому, все ж таки, краще стерилізувати ємності перед закриттям продуктів на зимовий період.

Про це розповідає господиня Тереза Дом на своєму каналі в YouTube.

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Процедура стерилізації банок перед закриттям продуктів є важливим етапом у консервуванні. Справа в тому, що цей процес допомагає позбутися мікроорганізмів, які можуть зіпсувати продукти або спровокувати розвиток захворювань в їжі.

Однак, у деяких господинь виникає питання, а чи обов’язково стерилізувати банки і що буде, якщо не зробити цього перед консервуванням. На це запитання відповіла господиня на ім’я Тереза Дом на своєму каналі.

Чи можна не стерилізувати банки

Тереза Дом каже, що якщо ви не будете стерилізувати банки перед консервуванням, у вас може виникнути багато проблем. Справа в тому, що на поверхні банок і в їжі всередині можуть залишатися такі мікроорганізми, як цвіль, грибки і бактерії.

В результаті почне псуватися якість продуктів, навіть якщо до цього вони були свіжими. Якщо ви не будете стерилізувати банки, вони можуть стати ідеальним середовищем для шкідливих мікроорганізмів, які, в свою чергу, можуть призвести до серйозних харчових отруєнь.

Стерилизация банок
Процес стерилізації банок перед консервуванням. Фото: Pinterest

Чому потрібно стерилізувати банки перед консервуванням

Тереза Дом наголошує, що для консервації банки обов’язково потрібно чистити. Важливо зробити ємності максимально чистими перш, ніж щось туди додавати з продуктів. Це необхідно для того, щоб там не було жодних бактерій, які можуть призвести до захворювань.

Нагадаємо, ми писали про те, які продукти можна закривати без стерилізації. 

Раніше ми розповідали про те, як стерилізувати банки з кришками для консервації. 

Також ми повідомляли про те, як правильно консервувати березовий сік.

здоров'я банки поради консервація стерилізація банок
Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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