Что будет, если не стерилизовать банки перед консервированием — чем это опасно, советы

Мужчина, который стерилизует банки в кастрюле. Фото: Pinterest

Прежде, чем закрывать что-то на зиму, хозяйки всегда стерилизуют банки, ведь это способствует длительному хранению продуктов. Узнайте, можно ли этого не делать и почему, все же, лучше стерилизовать емкости перед закрытием продуктов на зимний период.

Об этом рассказывает хозяйка Тереза Дом на своем канале в YouTube.

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Процедура стерилизации банок перед закрытием продуктов является важным этапом в консервировании. Дело в том, что этот процесс помогает избавиться от микроорганизмов, которые могут испортить продукты или спровоцировать развитие заболеваний в пище.

Однако, у некоторых хозяек возникает вопрос, а обязательно ли стерилизовать банки и что будет, если не сделать этого перед консервированием. На этот вопрос ответила хозяйка по имени Тереза Дом на своем канале.

Можно ли не стерилизовать банки

Тереза Дом говорит, что если вы не будете стерилизовать банки перед консервированием, у вас может возникнуть много проблем. Дело в том, что на поверхности банок и в еде внутри могут оставаться такие микроорганизмы, как плесень, грибки и бактерии.

В результате начнет портиться качество продуктов, даже если до этого они были свежими. Если вы не будете стерилизовать банки, они могут стать идеальной средой для вредных микроорганизмов, которые, в свою очередь, могут привести к серьезным пищевым отравлениям.

Процесс стерилизации банок перед консервированием. Фото: Pinterest

Почему нужно стерилизовать банки перед консервированием

Тереза Дом отмечает, что для консервации банки обязательно нужно чистить. Важно сделать емкости максимально чистыми прежде, чем что-то туда добавлять из продуктов. Это необходимо для того, чтобы там не было никаких бактерий, которые могут привести к заболеваниям.

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