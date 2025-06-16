Як старе відро можна використати на дачі — вісім корисних лайфхаків

Старе відро на дачі. Фото: etsy.com

На кожній дачі рано чи пізно накопичуються речі, які здаються непотрібними. Однією з таких є старе відро — тріснуте, зламане або просто вже не придатне для води. Зазвичай така річ відправляється на смітник. Але не поспішайте викидати. Відро може отримати друге життя, і ще й не одне.

Новини.LIVE з посиланням на "Хочу", розповідає про вісім простих, практичних ідей, як перетворити старе відро на незамінного помічника у саду та на городі. Перевірені лайфхаки допоможуть не лише зекономити, а й зробити вашу дачу ще затишнішою.

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Вісім корисних лайфхаків, як застосувати старе відро

1. Кашпо для квітів або зелені

Навіть пошкоджене відро чудово підійде для посадки квітів, петрушки, кропу або м'яти. Трохи креативу — і у вас з'явиться унікальне кашпо. Відро можна пофарбувати, обгорнути мішковиною або прикрасити мотузкою. Такий "горщик" виглядатиме стильно, особливо на тлі дачного саду.

Старе відро у вигляді кашпо. Фото: wilstone.com

2. Бюджетна годівниця для птахів

Старе пластикове відро легко перетворити на годівницю. Відріжте бічну частину або зробіть отвори — і ви отримаєте чудове місце для зерна. Взимку така годівниця стане справжнім порятунком для пернатих друзів і додасть життя вашому саду.

Годівниця для птахів з відра. Фото: bfbc.org.uk

3. Міні-компостер прямо на грядці

Зробіть у дні та боках відра отвори для дренажу й вентиляції, закопайте його в землю, і отримаєте компактну компостну яму. У неї можна кидати овочеві обрізки, бур'яни, яєчну шкаралупу. Відро не дасть запаху поширюватися, а ґрунт навколо отримає додаткове підживлення.

Компостер з відра. Фото: istockphoto.com

4. Тримач для садового шланга

Повісьте старе відро на стіну сараю або паркан і намотуйте на нього садовий шланг. Так він не буде валятися на землі, не перегинатиметься і довше прослужить. Простий спосіб підтримати порядок на ділянці.

Тримач для садового шланга з відра. Фото: blogger.googleusercontent.com

5. Розмежувач для агресивних рослин

Видаліть дно, вкопайте відро в землю — отримаєте ідеальне обмеження для малини, м'яти чи інших рослин, які активно пускають кореневі пагони. Такий бар'єр допоможе утримати рослини в межах заданої ділянки.

Старе відро на дачі. Фото: scaramangashop.co.uk

6. Годівниця для курей та іншої птиці

У стінках відра зробіть кругові отвори ближче до дна. Насипте корм — він буде поступово висипатися у підставлені миски або просто на землю. Такий автокормник зручний, недорогий і зменшує втрати корму.

Годівниця для курей з відра. Фото: instructables.com

7. Імпровізований стілець або табурет

Старе металеве чи пластикове відро з кришкою можна перетворити на зручне сидіння. Достатньо зробити м'яку подушку згори або обгорнути тканинним чохлом. А можна й проявити креатив та виготовити оригінальний стілець. Це ідеальне рішення для садових робіт чи відпочинку біля вогнища.

Стільчик зі старого відра. Фото: shop9.sellwell.dpdns.org

8. Декоративний садовий фонтан

Маєте кілька металевих відер? Використайте їх для створення міні-фонтану. У поєднанні з насосом та невеликою конструкцією — отримаєте ефектний елемент садового декору.

Декоративний садовий фонтан з відра. Фото: i.shelterness.com

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