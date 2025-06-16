Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім Не викидайте — як старе відро можна застосувати на дачі

Не викидайте — як старе відро можна застосувати на дачі

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 12:22
Як старе відро можна використати на дачі — вісім корисних лайфхаків
Старе відро на дачі. Фото: etsy.com

На кожній дачі рано чи пізно накопичуються речі, які здаються непотрібними. Однією з таких є старе відро — тріснуте, зламане або просто вже не придатне для води. Зазвичай така річ відправляється на смітник. Але не поспішайте викидати. Відро може отримати друге життя, і ще й не одне. 

Новини.LIVE з посиланням на "Хочу", розповідає про вісім простих, практичних ідей, як перетворити старе відро на незамінного помічника у саду та на городі. Перевірені лайфхаки допоможуть не лише зекономити, а й зробити вашу дачу ще затишнішою.

Реклама
Читайте також:

Вісім корисних лайфхаків, як застосувати старе відро

1. Кашпо для квітів або зелені

Навіть пошкоджене відро чудово підійде для посадки квітів, петрушки, кропу або м'яти. Трохи креативу — і у вас з'явиться унікальне кашпо. Відро можна пофарбувати, обгорнути мішковиною або прикрасити мотузкою. Такий "горщик" виглядатиме стильно, особливо на тлі дачного саду.

 

Вісім корисних лайфхаків, як застосувати старе відро
Старе відро у вигляді кашпо. Фото: wilstone.com

2. Бюджетна годівниця для птахів

Старе пластикове відро легко перетворити на годівницю. Відріжте бічну частину або зробіть отвори — і ви отримаєте чудове місце для зерна. Взимку така годівниця стане справжнім порятунком для пернатих друзів і додасть життя вашому саду.

 

Як старе відро можна використати на дачі
Годівниця для птахів з відра. Фото: bfbc.org.uk

3. Міні-компостер прямо на грядці

Зробіть у дні та боках відра отвори для дренажу й вентиляції, закопайте його в землю, і отримаєте компактну компостну яму. У неї можна кидати овочеві обрізки, бур'яни, яєчну шкаралупу. Відро не дасть запаху поширюватися, а ґрунт навколо отримає додаткове підживлення.

 

Як старе відро можна використати на дачі — компостер
Компостер з відра. Фото: istockphoto.com

4. Тримач для садового шланга

Повісьте старе відро на стіну сараю або паркан і намотуйте на нього садовий шланг. Так він не буде валятися на землі, не перегинатиметься і довше прослужить. Простий спосіб підтримати порядок на ділянці.

 

Чому не варто викидати старе відро
Тримач для садового шланга з відра. Фото: blogger.googleusercontent.com

5. Розмежувач для агресивних рослин

Видаліть дно, вкопайте відро в землю — отримаєте ідеальне обмеження для малини, м'яти чи інших рослин, які активно пускають кореневі пагони. Такий бар'єр допоможе утримати рослини в межах заданої ділянки.

 

Чому не варто викидати старе відро — вісім корисних лайфхаків
Старе відро на дачі. Фото: scaramangashop.co.uk

6. Годівниця для курей та іншої птиці

У стінках відра зробіть кругові отвори ближче до дна. Насипте корм — він буде поступово висипатися у підставлені миски або просто на землю. Такий автокормник зручний, недорогий і зменшує втрати корму.

 

Годівниця для курей та іншої птиці з відра
Годівниця для курей з відра. Фото: instructables.com

7. Імпровізований стілець або табурет

Старе металеве чи пластикове відро з кришкою можна перетворити на зручне сидіння. Достатньо зробити м'яку подушку згори або обгорнути тканинним чохлом. А можна й проявити креатив та виготовити оригінальний стілець. Це ідеальне рішення для садових робіт чи відпочинку біля вогнища.

 

Як старе відро можна ефективно використати на дачі
Стільчик зі старого відра. Фото: shop9.sellwell.dpdns.org

8. Декоративний садовий фонтан

Маєте кілька металевих відер? Використайте їх для створення міні-фонтану. У поєднанні з насосом та невеликою конструкцією — отримаєте ефектний елемент садового декору.

 

Декоративний садовий фонтан з відра
Декоративний садовий фонтан з відра. Фото: i.shelterness.com

Раніше ми писали, які рослини категорично не можна садити біля дому через їх "агресивність".

Нагадаємо, також ми розповідали, як приготувати компост із тирси.

лайфхаки поради город сад старе відро
Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації