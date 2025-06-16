Как старое ведро можно использовать на даче — восемь полезных лайфхаков

Старое ведро на даче. Фото: etsy.com

На каждой даче рано или поздно накапливаются вещи, которые кажутся ненужными. Одной из таких является старое ведро — треснувшее, сломанное или просто уже не пригодное для воды. Обычно, такая вещь отправляется на помойку. Но не спешите выбрасывать. Ведро может получить вторую жизнь, еще и не одну.

Новини.LIVE со ссылкой на "Хочу", рассказывает о восьми простых, практичных идей, как превратить старое ведро на незаменимого помощника в саду и на огороде. Проверенные лайфхаки помогут не только сэкономить, но и сделать вашу дачу еще более уютной.

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1. Кашпо для цветов или зелени

Даже поврежденное ведро прекрасно подойдет для посадки цветов, петрушки, укропа или мяты. Немного креатива - и у вас появится уникальное кашпо. Ведро можно покрасить, обернуть мешковиной или украсить веревкой. Такой "горшок" будет смотреться стильно, особенно на фоне дачного сада.

Старое ведро в виде кашпо. Фото: wilstone.com

2. Бюджетная кормушка для птиц

Старое пластиковое ведро легко превратить в кормушку. Отрежьте боковую часть или сделайте отверстия, и вы получите отличное место для зерна. Зимой такая кормушка станет настоящим спасением для пернатых друзей и добавит жизни вашему саду.

Кормушка для птиц из ведра. Фото: bfbc.org.uk

3. Мини-компостер прямо на грядке

Сделайте в дне и боках ведра отверстия для дренажа и вентиляции, закопайте его в землю — и получите компактную компостную яму. В нее можно бросать овощные обрезки, сорняки, яичную скорлупу. Ведро не даст запаху распространяться, а почва вокруг получит дополнительную подпитку.

Компостер из ведра. фото: istockphoto.com

4. Держатель для садового шланга

Повесьте старое ведро на стену сарая или забор и наматывайте на него садовый шланг. Так он не будет валяться на земле, не будет перегибаться и дольше прослужит. Простой способ поддержать порядок на участке.

Держатель для садового шланга из ведра. Фото: blogger.googleusercontent.com

5. Разграничитель для агрессивных растений

Удалите дно, вкопайте ведро в землю — получите идеальное ограничение для малины, мяты или других растений, которые активно пускают корневые побеги. Такой барьер поможет удержать растения в пределах заданного участка.

Старое ведро на даче. Фото: scaramangashop.co.uk

6. Кормушка для кур и другой птицы

В стенках ведра сделайте круговые отверстия ближе ко дну. Насыпьте корм — он будет постепенно высыпаться в подставленные миски или просто на землю. Такой автокормушка удобна, недорогая и уменьшает потери корма.

Кормушка для кур из ведра. Фото: instructables.com

7. Импровизированный стул или табурет

Старое металлическое или пластиковое ведро с крышкой можно превратить в удобное сиденье. Достаточно сделать мягкую подушку сверху или обернуть тканевым чехлом. А можно и проявить креатив и изготовить оригинальный стул. Это идеальное решение для садовых работ или отдыха у костра.

Стульчик из старого ведра. Фото: shop9.sellwell.dpdns.org

8. Декоративный садовый фонтан

Есть несколько металлических ведер? Используйте их для создания мини-фонтана. В сочетании с насосом и небольшой конструкцией — получите эффектный элемент садового декора.

Декоративный садовый фонтан из ведра. Фото: i.shelterness.com

Ранее мы писали, какие растения категорически нельзя сажать возле дома из-за их "агрессивности".

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