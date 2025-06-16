Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом Не выбрасывайте — как старое ведро можно применить на даче

Не выбрасывайте — как старое ведро можно применить на даче

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 12:22
Как старое ведро можно использовать на даче — восемь полезных лайфхаков
Старое ведро на даче. Фото: etsy.com

На каждой даче рано или поздно накапливаются вещи, которые кажутся ненужными. Одной из таких является старое ведро — треснувшее, сломанное или просто уже не пригодное для воды. Обычно, такая вещь отправляется на помойку. Но не спешите выбрасывать. Ведро может получить вторую жизнь, еще и не одну.

Новини.LIVE со ссылкой на "Хочу", рассказывает о восьми простых, практичных идей, как превратить старое ведро на незаменимого помощника в саду и на огороде. Проверенные лайфхаки помогут не только сэкономить, но и сделать вашу дачу еще более уютной.

Реклама
Читайте также:

Восемь полезных лайфхаков, как применить старое ведро

1. Кашпо для цветов или зелени

Даже поврежденное ведро прекрасно подойдет для посадки цветов, петрушки, укропа или мяты. Немного креатива - и у вас появится уникальное кашпо. Ведро можно покрасить, обернуть мешковиной или украсить веревкой. Такой "горшок" будет смотреться стильно, особенно на фоне дачного сада.

 

Вісім корисних лайфхаків, як застосувати старе відро
Старое ведро в виде кашпо. Фото: wilstone.com

2. Бюджетная кормушка для птиц

Старое пластиковое ведро легко превратить в кормушку. Отрежьте боковую часть или сделайте отверстия, и вы получите отличное место для зерна. Зимой такая кормушка станет настоящим спасением для пернатых друзей и добавит жизни вашему саду.

 

Як старе відро можна використати на дачі
Кормушка для птиц из ведра. Фото: bfbc.org.uk

3. Мини-компостер прямо на грядке

Сделайте в дне и боках ведра отверстия для дренажа и вентиляции, закопайте его в землю — и получите компактную компостную яму. В нее можно бросать овощные обрезки, сорняки, яичную скорлупу. Ведро не даст запаху распространяться, а почва вокруг получит дополнительную подпитку.

 

Як старе відро можна використати на дачі — компостер
Компостер из ведра. фото: istockphoto.com

4. Держатель для садового шланга

Повесьте старое ведро на стену сарая или забор и наматывайте на него садовый шланг. Так он не будет валяться на земле, не будет перегибаться и дольше прослужит. Простой способ поддержать порядок на участке.

 

Чому не варто викидати старе відро
Держатель для садового шланга из ведра. Фото: blogger.googleusercontent.com

5. Разграничитель для агрессивных растений

Удалите дно, вкопайте ведро в землю — получите идеальное ограничение для малины, мяты или других растений, которые активно пускают корневые побеги. Такой барьер поможет удержать растения в пределах заданного участка.

 

Чому не варто викидати старе відро — вісім корисних лайфхаків
Старое ведро на даче. Фото: scaramangashop.co.uk

6. Кормушка для кур и другой птицы

В стенках ведра сделайте круговые отверстия ближе ко дну. Насыпьте корм — он будет постепенно высыпаться в подставленные миски или просто на землю. Такой автокормушка удобна, недорогая и уменьшает потери корма.

 

Годівниця для курей та іншої птиці з відра
Кормушка для кур из ведра. Фото: instructables.com

7. Импровизированный стул или табурет

Старое металлическое или пластиковое ведро с крышкой можно превратить в удобное сиденье. Достаточно сделать мягкую подушку сверху или обернуть тканевым чехлом. А можно и проявить креатив и изготовить оригинальный стул. Это идеальное решение для садовых работ или отдыха у костра.

 

Як старе відро можна ефективно використати на дачі
Стульчик из старого ведра. Фото: shop9.sellwell.dpdns.org

8. Декоративный садовый фонтан

Есть несколько металлических ведер? Используйте их для создания мини-фонтана. В сочетании с насосом и небольшой конструкцией — получите эффектный элемент садового декора.

 

Декоративний садовий фонтан з відра
Декоративный садовый фонтан из ведра. Фото: i.shelterness.com

Ранее мы писали, какие растения категорически нельзя сажать возле дома из-за их "агрессивности".

Напомним, также мы рассказывали, как приготовить компост из опилок.

лайфхаки советы огород сад старое ведро
Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации