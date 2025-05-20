Як зробити ідеальний компост з тирси — простий спосіб та поради городникам

Чоловік компостує тирсу в пластиковому баку. Фото: istockphoto.com

Тирса — це не просто відходи деревообробки, а справжній скарб для дачників та городників. Вона здатна покращити структуру ґрунту, регулювати вологість, пригнічувати бур'яни і навіть знезаражувати ділянку. Але справжня користь розкривається, коли тирсу перетворити на добриво, а точніше компостувати.

Як зробити ідеальний компост з тирси, розповідаємо далі у статті.

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Правильно приготований компост на основі тирси допоможе вам отримати багатий врожай овочів, фруктів та зелені. Компост із тирси має безліч корисних властивостей:

утеплює коріння рослин у прохолодні періоди;

знезаражує ґрунт, пригнічуючи розвиток патогенних мікроорганізмів;

утримує вологу у ґрунті, особливо в спекотну погоду;

збалансовує склад ґрунту, забезпечуючи рівномірне засвоєння поживних речовин.

Важливо: не використовуйте свіжу тирсу без попередньої обробки — вона може "висмоктувати" азот із ґрунту.

Городник компостує тирсу. Фото: istockphoto.com

Коли найкраще починати компостування тирси

Оптимальний час для старту — рання весна (березень-квітень), коли температура повітря починає стабільно підніматися вище +10°C. Саме тоді активізуються мікроорганізми, що відповідають за розкладання органіки.

Компост із тирси в середньому готується від 2 до 4 місяців, залежно від умов і складників.

Як приготувати компост із тирси — покрокова інструкція

Секрет приготування ідеального добрива з тирси простий:

Підготуйте місце, ємність або пластиковий контейнер. Тирса має бути вологою, але не перезволоженню. Змішайте тирсу з мінеральними добривами. На 1 кубічний метр тирси потрібно внести: 2,5 кг сечовини або 3,5 кг аміачної селітри (джерело азоту),

800 г подвійного суперфосфату (фосфор), 1,5 кг сульфату калію (калій). Усі добрива потрібно розчинити у воді перед внесенням і вносити окремо, ретельно перемішуючи тирсу після кожного етапу. Для посилення процесу компостування можна додати траву, гній, кухонні відходи або спеціальні бактеріальні закваски. Контролюйте температуру. Ідеальна температура компостної маси: +40-50°C.

Коли вона знижується до +25°C, компост вважається готовим до використання.

Важливо: не можна додавати лаковану, фарбовану чи просочену тирсу — вона токсична.

Приготування компосту з тирси. Фото: hotbincomposting.com

Коли можна вносити компост із тирси

Для овочів (помідори, огірки, капуста) — готове добриво можна вносити за 2-3 тижні до висадки розсади, добре перемішуючи з ґрунтом.

Салати, кріп, петрушка, базилік — підживлення компостом покращує аромат і нарощування зеленої маси.

Для плодових дерев — закладайте компост навколо пристовбурових кіл навесні або восени, мульчуючи зверху.

Для смородини, аґрусу, малини — після плодоношення, для закладання бруньок наступного сезону.

Для полуниці (суниці) — після збору врожаю в червні–липні, для відновлення рослини.

Для картоплі — додавайте компост безпосередньо в лунки під час посадки. Також можна у фазі цвітіння, коли формуються бульби.

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