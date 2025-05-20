Як зробити ідеальний компост з тирси — простий спосіб та поради городникам

Компост із тирси — як перетворити відходи на цінне добриво
Тирса — це не просто відходи деревообробки, а справжній скарб для дачників та городників. Вона здатна покращити структуру ґрунту, регулювати вологість, пригнічувати бур'яни і навіть знезаражувати ділянку. Але справжня користь розкривається, коли тирсу перетворити на добриво, а точніше компостувати.
Як зробити ідеальний компост з тирси, розповідаємо далі у статті.
Яка користь тирси для городу та саду
Правильно приготований компост на основі тирси допоможе вам отримати багатий врожай овочів, фруктів та зелені. Компост із тирси має безліч корисних властивостей:
- утеплює коріння рослин у прохолодні періоди;
- знезаражує ґрунт, пригнічуючи розвиток патогенних мікроорганізмів;
- утримує вологу у ґрунті, особливо в спекотну погоду;
- збалансовує склад ґрунту, забезпечуючи рівномірне засвоєння поживних речовин.
Важливо: не використовуйте свіжу тирсу без попередньої обробки — вона може "висмоктувати" азот із ґрунту.
Коли найкраще починати компостування тирси
Оптимальний час для старту — рання весна (березень-квітень), коли температура повітря починає стабільно підніматися вище +10°C. Саме тоді активізуються мікроорганізми, що відповідають за розкладання органіки.
Компост із тирси в середньому готується від 2 до 4 місяців, залежно від умов і складників.
Як приготувати компост із тирси — покрокова інструкція
Секрет приготування ідеального добрива з тирси простий:
- Підготуйте місце, ємність або пластиковий контейнер.
- Тирса має бути вологою, але не перезволоженню.
- Змішайте тирсу з мінеральними добривами. На 1 кубічний метр тирси потрібно внести: 2,5 кг сечовини або 3,5 кг аміачної селітри (джерело азоту),
800 г подвійного суперфосфату (фосфор), 1,5 кг сульфату калію (калій).
- Усі добрива потрібно розчинити у воді перед внесенням і вносити окремо, ретельно перемішуючи тирсу після кожного етапу.
- Для посилення процесу компостування можна додати траву, гній, кухонні відходи або спеціальні бактеріальні закваски.
- Контролюйте температуру. Ідеальна температура компостної маси: +40-50°C.
Коли вона знижується до +25°C, компост вважається готовим до використання.
Важливо: не можна додавати лаковану, фарбовану чи просочену тирсу — вона токсична.
Коли можна вносити компост із тирси
Для овочів (помідори, огірки, капуста) — готове добриво можна вносити за 2-3 тижні до висадки розсади, добре перемішуючи з ґрунтом.
Салати, кріп, петрушка, базилік — підживлення компостом покращує аромат і нарощування зеленої маси.
Для плодових дерев — закладайте компост навколо пристовбурових кіл навесні або восени, мульчуючи зверху.
Для смородини, аґрусу, малини — після плодоношення, для закладання бруньок наступного сезону.
Для полуниці (суниці) — після збору врожаю в червні–липні, для відновлення рослини.
Для картоплі — додавайте компост безпосередньо в лунки під час посадки. Також можна у фазі цвітіння, коли формуються бульби.
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