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Компост из опилок — как превратить отходы в ценное удобрение

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Дата публикации 20 мая 2025 02:45
Как сделать идеальный компост из опилок — простой способ и советы огородникам
Мужчина компостирует опилки в пластиковом баке. Фото: istockphoto.com

Опилки — это не просто отходы деревообработки, а настоящее сокровище для дачников и огородников. Они способны улучшить структуру почвы, регулировать влажность, подавлять сорняки и даже обеззараживать участок. Но настоящая польза раскрывается, когда опилки превратить в удобрение, а точнее компостировать.

Как сделать идеальный компост из опилок, рассказываем далее в статье.

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Какая польза опилок для огорода и сада

Правильно приготовленный компост на основе опилок поможет вам получить богатый урожай овощей, фруктов и зелени. Компост из опилок обладает множеством полезных свойств:

  • утепляет корни растений в прохладные периоды;
  • обеззараживает почву, подавляя развитие патогенных микроорганизмов;
  • удерживает влагу в почве, особенно в жаркую погоду;
  • сбалансирует состав почвы, обеспечивая равномерное усвоение питательных веществ.

Важно: не используйте свежие опилки без предварительной обработки — они могут "высасывать" азот из почвы.

 

Какая польза опилок для огорода и сада
Огородник компостирует опилки. Фото: istockphoto.com

Когда лучше всего начинать компостирование опилок

Оптимальное время для старта — ранняя весна (март-апрель), когда температура воздуха начинает стабильно подниматься выше +10°C. Именно тогда активизируются микроорганизмы, отвечающие за разложение органики.

Компост из опилок в среднем готовится от 2 до 4 месяцев, в зависимости от условий и составляющих.

Как приготовить компост из опилок — пошаговая инструкция

Секрет приготовления идеального удобрения из опилок прост:

  1. Подготовьте место, емкость или пластиковый контейнер.
  2. Опилки должны быть влажными, но не переувлажненными.
  3. Смешайте опилки с минеральными удобрениями. На 1 кубический метр опилок нужно внести: 2,5 кг мочевины или 3,5 кг аммиачной селитры (источник азота),
    800 г двойного суперфосфата (фосфор), 1,5 кг сульфата калия (калий).
  4. Все удобрения нужно растворить в воде перед внесением и вносить отдельно, тщательно перемешивая опилки после каждого этапа.
  5. Для усиления процесса компостирования можно добавить траву, навоз, кухонные отходы или специальные бактериальные закваски.
  6. Контролируйте температуру. Идеальная температура компостной массы: +40-50°C.
    Когда она снижается до +25°C, компост считается готовым к использованию.

Важно: нельзя добавлять лакированные, крашеные или пропитанные опилки — они токсичны.

 

Как приготовить компост из опилок — пошаговая инструкция
Приготовление компоста из опилок. Фото: hotbincomposting.com

Когда можно вносить компост из опилок

Для овощей (помидоры, огурцы, капуста) — готовое удобрение можно вносить за 2-3 недели до высадки рассады, хорошо перемешивая с почвой.

Салаты, укроп, петрушка, базилик — подкормка компостом улучшает аромат и наращивание зеленой массы.

Для плодовых деревьев — закладывайте компост вокруг приствольных кругов весной или осенью, мульчируя сверху.

Для смородины, крыжовника, малины — после плодоношения, для закладки почек следующего сезона.

Для клубники (земляники) — после сбора урожая в июне-июле, для восстановления растения.

Для картофеля — добавляйте компост непосредственно в лунки во время посадки. Также можно в фазе цветения, когда формируются клубни.

 

Напомним, ранее мы рассказывали, что добавить в компост, чтобы он созрел вдвое быстрее.

Также делимся с вами полезным советом, какие вещи опасно компостировать и почему.

советы удобрения огород компост опилки
Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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