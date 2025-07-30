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Головна Дім та город Забудьте про набридливих комах — як правильно зберігати борошно

Забудьте про набридливих комах — як правильно зберігати борошно

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 19:30
Як зберігати борошно вдома, щоб у ньому не заводилися комахи — цікаві лайфхаки, корисні поради
Господиня, яка бере посудину з борошном з полиці. Фото: Pinterest

Справжні господині завжди мають на своїй кухні борошно, адже це незамінний інгредієнт при приготуванні виробів з тіста, але часто там заводяться різні небажані "гості". Дізнайтеся, як потрібно зберігати цей продукт, щоб захистити його від комашок.

Про це розповідає Real Simple.

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Як тримати борошно вдома, щоб там не було комах

Вибір правильної посудини

Запам’ятайте, що борошно краще не залишати в заводському пакеті, адже ці мішечки не захищають від появи вологи, потрапляння повітря чи заведення комашок. До того ж паперовий пакет може з легкістю розмокати чи навіть рватися.

Щоб цього не сталося, щойно ви принесли борошно з магазину, пересипте його в якусь герметичну тару. Це можуть бути:

  • Скляні банки з щільною кришкою
  • Пластикові контейнери, призначені для зберігання сипучих продуктів
  • Вакуумні пакети або контейнери з клапаном

Але, перш ніж пересипати борошно, покладіть його до морозильної камери на 48 годин, щоб позбутися можливих яєць комах. Після цього просушіть його і тримайте в морозилці або шафі.

Мука
Ємність для зберігання борошна. Фото: Decorexpro

Вибір відповідного місця для зберігання

Тримати борошно фахівці рекомендують там, де прохолодно і сухо, оскільки сонячне світло і тепло змушують його швидше псуватися і призводять до розвитку грибків і бактерій. Це може бути:

  • Шафа на кухні, яка розташована далеко від плити
  • Комора
  • Морозилка чи холодильник

Холодильник чи морозильна камера уповільнює процес окислення і вбиває личинки шкідників, але щоб у борошні не було зайвих ароматів, щільно закрийте тару. Коли ви дістаєте борошно з холоду, перш ніж відкривати тару, дочекайтеся, поки воно повністю відтане. 

Мука в холодильнике
Зберігання борошна в ємностях в холодильнику. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно заморожувати черешню на зиму. 

Раніше ми розповідали про те, як треба зберігати кріп вдома, щоб він надовше залишався свіжим. 

Також ми повідомляли про те, як можна стерилізувати банки без духовки й окропу.

продукти їжа лайфхаки поради дієві лайфхаки борошно
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
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