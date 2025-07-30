Як зберігати борошно вдома, щоб у ньому не заводилися комахи — цікаві лайфхаки, корисні поради

Господиня, яка бере посудину з борошном з полиці. Фото: Pinterest

Справжні господині завжди мають на своїй кухні борошно, адже це незамінний інгредієнт при приготуванні виробів з тіста, але часто там заводяться різні небажані "гості". Дізнайтеся, як потрібно зберігати цей продукт, щоб захистити його від комашок.

Про це розповідає Real Simple.

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Вибір правильної посудини

Запам’ятайте, що борошно краще не залишати в заводському пакеті, адже ці мішечки не захищають від появи вологи, потрапляння повітря чи заведення комашок. До того ж паперовий пакет може з легкістю розмокати чи навіть рватися.

Щоб цього не сталося, щойно ви принесли борошно з магазину, пересипте його в якусь герметичну тару. Це можуть бути:

Скляні банки з щільною кришкою

Пластикові контейнери, призначені для зберігання сипучих продуктів

Вакуумні пакети або контейнери з клапаном

Але, перш ніж пересипати борошно, покладіть його до морозильної камери на 48 годин, щоб позбутися можливих яєць комах. Після цього просушіть його і тримайте в морозилці або шафі.

Ємність для зберігання борошна. Фото: Decorexpro

Вибір відповідного місця для зберігання

Тримати борошно фахівці рекомендують там, де прохолодно і сухо, оскільки сонячне світло і тепло змушують його швидше псуватися і призводять до розвитку грибків і бактерій. Це може бути:

Шафа на кухні, яка розташована далеко від плити

Комора

Морозилка чи холодильник

Холодильник чи морозильна камера уповільнює процес окислення і вбиває личинки шкідників, але щоб у борошні не було зайвих ароматів, щільно закрийте тару. Коли ви дістаєте борошно з холоду, перш ніж відкривати тару, дочекайтеся, поки воно повністю відтане.

Зберігання борошна в ємностях в холодильнику. Фото: Pinterest

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