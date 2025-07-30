Как хранить муку дома, чтобы в ней не заводились насекомые — интересные лайфхаки, полезные советы

Хозяйка, которая берет емкость с мукой с полки. Фото: Pinterest

Настоящие хозяйки всегда имеют на своей кухне муку, ведь это незаменимый ингредиент при приготовлении изделий из теста, но часто там заводятся разные нежелательные "гости". Узнайте, как нужно хранить этот продукт, чтобы защитить его от насекомых.

Об этом рассказывает Real Simple.

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Выбор правильной емкости

Запомните, что муку лучше не оставлять в заводском пакете, ведь эти мешочки не защищают от появления влаги, попадания воздуха или заведения насекомых. К тому же, бумажный пакет может с легкостью размокать или даже рваться.

Чтобы этого не произошло, как только вы принесли муку из магазина, пересыпьте ее в какую-то герметичную тару. Это могут быть:

Стеклянные банки с плотной крышкой

Пластиковые контейнеры, предназначенные для хранения сыпучих продуктов

Вакуумные пакеты или контейнеры с клапаном

Но прежде, чем пересыпать муку, положите ее в морозильную камеру на 48 часов, чтобы избавиться от возможных яиц насекомых. После этого просушите ее и держите в морозилке или шкафу.

Емкость для хранения муки. Фото: Decorexpro

Выбор подходящего места для хранения

Держать муку специалисты рекомендуют там, где прохладно и сухо, поскольку солнечный свет и тепло заставляют ее быстрее портиться и приводят к развитию грибков и бактерий. Это может быть:

Шкаф на кухне, который расположен вдали от плиты

Кладовая

Морозилка или холодильник

Холодильник или морозильная камера замедляет процесс окисления и убивает личинки вредителей, но чтобы в муке не было лишних ароматов, плотно закройте тару. Когда вы достаете муку из холода, прежде, чем открывать тару, дождитесь, пока она полностью оттает.

Хранение муки в емкостях в холодильнике. Фото: Pinterest

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