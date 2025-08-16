Как часто надо стирать полотенца — полезные советы

Нужно ли стирать полотенца каждый день — полезные советы
Во многих сферах нашей жизни мы используем полотенца, но мало кто знает, нужно ли их регулярно стирать. Узнайте, как часто нужно бросать полотенца в стиральную машинку или тазик с порошком в зависимости от их назначения.
Нужно ли часто стирать полотенца
Банные полотенца
Такие полотенца, которыми люди вытираются после ванны или душа, впитывают влагу с кожи, а потому поглощают мертвые клетки, а также бактерии с потом. Влажные условия способствуют размножению бактерий, поэтому стирать их лучше чаще.
Но делать это нужно:
- Для ежедневного использования — один раз в три-четыре дня
- Для чувствительной кожи — после каждого использования
- Во влажном климат — один раз в два-три дня
Полотенца для рук
Полотенца для рук используются гораздо чаще, особенно если в семье несколько человек. От каждого прикосновения влажных рук на тканях остаются бактерии, а в общественных местах повышается риск загрязнения полотенец.
В зависимости от условий использования, стирать полотенца для рук нужно:
- Дома — каждые два дня, если в семье три-четыре человека
- В общественных местах — ежедневно или несколько раз в день
Кухонные полотенца
Для каждой настоящей хозяйки полотенца на кухне — это первое дело, ведь ими вытирают не только руки, но и посуду с поверхностями. Из-за того, что такие полотенца постоянно контактируют с пищей, жиром и бактериями, поэтому их нужно стирать часто.
В зависимости от частоты использования таких полотенец, стирать их надо:
- При ежедневном использовании — ежедневно или через день
- При легком использовании — один раз в два-три дня
Спортивные полотенца
Такие полотенца постоянно контактируют с потом, пылью и бактериями со спортивного оборудования. Поэтому спортивные полотенца нужно стирать после каждого использования, поскольку в условиях пота активно размножаются микробы.
В зависимости от места использования, стирать такие полотенца нужно:
- В тренажерном зале — после каждой тренировки
- В бассейне — после каждого посещения
Полотенца для лица
Такие полотенца требуют отдельного внимания, поскольку они контактируют с чувствительной кожей. Из-за бактерий и остатков косметики на теле могут появляться раздражения или акне. Поэтому стирать такие полотенца нужно не менее часто.
Делать это надо:
- При ежедневном использовании — после одного-двух использований
- Для проблемной кожи — ежедневно, если кожа жирная или есть акне
