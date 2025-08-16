Видео
Нужно ли стирать полотенца каждый день — полезные советы

Нужно ли стирать полотенца каждый день — полезные советы

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 22:33
Как часто надо стирать полотенца — полезные советы
Женщина, которая складывает полотенца в стиральную машинку. Фото: Freepik

Во многих сферах нашей жизни мы используем полотенца, но мало кто знает, нужно ли их регулярно стирать. Узнайте, как часто нужно бросать полотенца в стиральную машинку или тазик с порошком в зависимости от их назначения.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Нужно ли часто стирать полотенца

Банные полотенца

Такие полотенца, которыми люди вытираются после ванны или душа, впитывают влагу с кожи, а потому поглощают мертвые клетки, а также бактерии с потом. Влажные условия способствуют размножению бактерий, поэтому стирать их лучше чаще.

Но делать это нужно:

  • Для ежедневного использования — один раз в три-четыре дня
  • Для чувствительной кожи — после каждого использования
  • Во влажном климат — один раз в два-три дня

Полотенца для рук

Полотенца для рук используются гораздо чаще, особенно если в семье несколько человек. От каждого прикосновения влажных рук на тканях остаются бактерии, а в общественных местах повышается риск загрязнения полотенец.

В зависимости от условий использования, стирать полотенца для рук нужно:

  • Дома — каждые два дня, если в семье три-четыре человека
  • В общественных местах — ежедневно или несколько раз в день
Полотенца
Несколько полотенец в руках женщины. Фото: Freepik

Кухонные полотенца

Для каждой настоящей хозяйки полотенца на кухне — это первое дело, ведь ими вытирают не только руки, но и посуду с поверхностями. Из-за того, что такие полотенца постоянно контактируют с пищей, жиром и бактериями, поэтому их нужно стирать часто.

В зависимости от частоты использования таких полотенец, стирать их надо:

  • При ежедневном использовании — ежедневно или через день
  • При легком использовании — один раз в два-три дня

Спортивные полотенца

Такие полотенца постоянно контактируют с потом, пылью и бактериями со спортивного оборудования. Поэтому спортивные полотенца нужно стирать после каждого использования, поскольку в условиях пота активно размножаются микробы.

В зависимости от места использования, стирать такие полотенца нужно:

  • В тренажерном зале — после каждой тренировки
  • В бассейне — после каждого посещения

Полотенца для лица

Такие полотенца требуют отдельного внимания, поскольку они контактируют с чувствительной кожей. Из-за бактерий и остатков косметики на теле могут появляться раздражения или акне. Поэтому стирать такие полотенца нужно не менее часто.

Делать это надо:

  • При ежедневном использовании — после одного-двух использований
  • Для проблемной кожи — ежедневно, если кожа жирная или есть акне

Елена Дуброва
Автор:
Елена Дуброва
