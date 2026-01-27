Як очистити манжети пуховика за 15 хвилин без прання - простий домашній спосіб

Пуховики висять на вішалці. Фото: Pixabay

Манжети пуховика швидко темніють і вбирають жир та пил, хоча сама куртка може залишатися чистою й не потребувати прання. Повернути охайний вигляд можна всього за 15 хвилин простим домашнім способом.

Новини.LIVE розповідає, як швидко відмити манжети зимової куртки вдома та повернути речі охайний вигляд.

Чому манжети брудняться швидше

Рукави й комір зимових пуховиків активно контактують зі шкірою та рукавичками, тому вже за кілька тижнів темнішають і стають липкими. Прати всю куртку не обов’язково — достатньо локального очищення.

Що потрібно для швидкого очищення

200 мл води.

2 ст. л. оцту (не есенції).

1 ст. л. рідкого мила.

Кухонна губка.

М’яка щітка або стара зубна.

Суміш розмішують до легкої пінки — такий розчин добре розчиняє жир і бруд.

Як очистити манжети за 15 хвилин

Змочіть нову губку в розчині. Рясно нанесіть на засмальцьовані ділянки, не просочуючи пух. Залиште на 15 хвилин — оцет розчинить бруд без вашої участі. Акуратно потріть м’якою щіткою. Промокніть вологою ганчіркою та висушіть серветкою.

Запах оцту зникає за кілька хвилин, а рукави висихають за вечір.

Результат без ризику зіпсувати пух

Манжети стають чистими, без жирного блиску й темних слідів, а пух усередині не збивається, як після машинного прання. Куртка знову виглядає охайною та практично новою. Оновлений вигляд тримається довго, тож повторювати процедуру доведеться нечасто.

