Как очистить манжеты пуховика за 15 минут без стирки - простой домашний способ

Манжеты пуховика чистые за 15 минут — без стирки и усилий
Манжеты пуховика быстро темнеют и впитывают жир и пыль, хотя сама куртка может оставаться чистой и не нуждаться в стирке. Вернуть опрятный вид можно всего за 15 минут простым домашним способом.
как быстро отмыть манжеты зимней куртки дома и вернуть вещи опрятный вид.
Почему манжеты пачкаются быстрее
Рукава и воротник зимних пуховиков активно контактируют с кожей и перчатками, поэтому уже через несколько недель темнеют и становятся липкими. Стирать всю куртку не обязательно — достаточно локальной очистки.
Что нужно для быстрой очистки
- 200 мл воды.
- 2 ст. л. уксуса (не эссенции).
- 1 ст. л. жидкого мыла.
- Кухонная губка.
- Мягкая щетка или старая зубная.
Смесь размешивают до легкой пенки — такой раствор хорошо растворяет жир и грязь.
Как очистить манжеты за 15 минут
- Смочите новую губку в растворе.
- Обильно нанесите на засаленные участки, не пропитывая пух.
- Оставьте на 15 минут — уксус растворит грязь без вашего участия.
- Аккуратно потрите мягкой щеткой.
- Промокните влажной тряпкой и высушите салфеткой.
Запах уксуса исчезает за несколько минут, а рукава высыхают за вечер.
Результат без риска испортить пух
Манжеты становятся чистыми, без жирного блеска и темных следов, а пух внутри не сбивается, как после машинной стирки. Куртка снова выглядит опрятной и практически новой. Обновленный вид держится долго, так что повторять процедуру придется нечасто.
