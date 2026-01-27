Как очистить манжеты пуховика за 15 минут без стирки - простой домашний способ

Пуховики висят на вешалке. Фото: Pixabay

Манжеты пуховика быстро темнеют и впитывают жир и пыль, хотя сама куртка может оставаться чистой и не нуждаться в стирке. Вернуть опрятный вид можно всего за 15 минут простым домашним способом.

Новини.LIVE рассказывает, как быстро отмыть манжеты зимней куртки дома и вернуть вещи опрятный вид.

Почему манжеты пачкаются быстрее

Рукава и воротник зимних пуховиков активно контактируют с кожей и перчатками, поэтому уже через несколько недель темнеют и становятся липкими. Стирать всю куртку не обязательно — достаточно локальной очистки.

Что нужно для быстрой очистки

200 мл воды.

2 ст. л. уксуса (не эссенции).

1 ст. л. жидкого мыла.

Кухонная губка.

Мягкая щетка или старая зубная.

Смесь размешивают до легкой пенки — такой раствор хорошо растворяет жир и грязь.

Как очистить манжеты за 15 минут

Смочите новую губку в растворе. Обильно нанесите на засаленные участки, не пропитывая пух. Оставьте на 15 минут — уксус растворит грязь без вашего участия. Аккуратно потрите мягкой щеткой. Промокните влажной тряпкой и высушите салфеткой.

Запах уксуса исчезает за несколько минут, а рукава высыхают за вечер.

Результат без риска испортить пух

Манжеты становятся чистыми, без жирного блеска и темных следов, а пух внутри не сбивается, как после машинной стирки. Куртка снова выглядит опрятной и практически новой. Обновленный вид держится долго, так что повторять процедуру придется нечасто.

