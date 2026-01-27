Видео
Україна
Видео

Манжеты пуховика чистые за 15 минут — без стирки и усилий

Манжеты пуховика чистые за 15 минут — без стирки и усилий

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 10:07
Как очистить манжеты пуховика за 15 минут без стирки - простой домашний способ
Пуховики висят на вешалке. Фото: Pixabay

Манжеты пуховика быстро темнеют и впитывают жир и пыль, хотя сама куртка может оставаться чистой и не нуждаться в стирке. Вернуть опрятный вид можно всего за 15 минут простым домашним способом.

Новини.LIVE рассказывает, как быстро отмыть манжеты зимней куртки дома и вернуть вещи опрятный вид.

Читайте также:

Почему манжеты пачкаются быстрее

Рукава и воротник зимних пуховиков активно контактируют с кожей и перчатками, поэтому уже через несколько недель темнеют и становятся липкими. Стирать всю куртку не обязательно — достаточно локальной очистки.

Что нужно для быстрой очистки

  • 200 мл воды.
  • 2 ст. л. уксуса (не эссенции).
  • 1 ст. л. жидкого мыла.
  • Кухонная губка.
  • Мягкая щетка или старая зубная.

Смесь размешивают до легкой пенки — такой раствор хорошо растворяет жир и грязь.

Как очистить манжеты за 15 минут

  1. Смочите новую губку в растворе.
  2. Обильно нанесите на засаленные участки, не пропитывая пух.
  3. Оставьте на 15 минут — уксус растворит грязь без вашего участия.
  4. Аккуратно потрите мягкой щеткой.
  5. Промокните влажной тряпкой и высушите салфеткой.

Запах уксуса исчезает за несколько минут, а рукава высыхают за вечер.

Результат без риска испортить пух

Манжеты становятся чистыми, без жирного блеска и темных следов, а пух внутри не сбивается, как после машинной стирки. Куртка снова выглядит опрятной и практически новой. Обновленный вид держится долго, так что повторять процедуру придется нечасто.

Мы уже писали о том, какие даты лучше всего подходят для посева перца на рассаду.

Ранее объясняли то, как правильно использовать цитрусовые кожуры в быту, кулинарии и для ухода за садом.

Подробнее рассказывали о том, какие деревья стоит обрезать первыми и при каких условиях это делать.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
