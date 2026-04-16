Как вернуть полотенцам мягкость и свежесть: хитрые домашние лайфхаки

Полотенца дарят ощущение уюта после душа. Однако даже качественные изделия могут со временем терять свою мягкость и приятную текстуру. Проблему можно решить. Стоит знать секреты стирки полотенец, а также полезные лайфхаки.

Новини.LIVE рассказывает, как легко восстановить свежесть и мягкость полотенец, а еще и продлить им жизнь.

Как подготовить полотенца к стирке

Чаще всего полотенца теряют свою пушистость из-за накопления остатков стирального порошка или кондиционера в волокнах ткани. В результате полотенца хуже впитывают воду, становятся грубыми и теряют свежесть.

Чтобы избежать повреждения волокон и сохранить их структуру:

лучше стирайте полотенца отдельно от другой одежды;

если приходится стирать вместе с вещами, стоит использовать салфетки для сохранения цвета;

добавьте в барабан немного пищевой соды, чтобы нейтрализовать запахи, мягко очистить ткань.

Какие натуральные средства применять для мягкости и свежести полотенец

Рисовая вода

Неожиданный, но очень действенный вариант. Для ее приготовления достаточно залить измельченный рис водой и настоять несколько минут. Такой настой помогает восстановить структуру ткани и возвращает полотенцам нежность.

Столовый уксус

Его используют вместо кондиционера. На самом деле после стирки резкий запах уксуса исчезает полностью. Он эффективно удаляет остатки моющих средств, делает полотенца более мягкими и возвращает им свежесть. А чтобы придать вещам легкий приятный аромат, можно добавить несколько капель эфирного масла.

Какая оптимальная температура и правильная сушка

Для стирки полотенец лучше всего выбирать температуру в пределах 40-60°C. Это позволяет качественно очистить ткань, не повреждая ее структуру.

Полотенца можно сушить как на свежем воздухе, так и в сушильной машине. Если вы пользуетесь сушилкой, попробуйте добавить теннисный мячик — он поможет "разбить" волокна и сделает полотенца более пушистыми.

