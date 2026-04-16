Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Эти простые методы вернут полотенцам пушистость и свежесть

Ua ru
Дата публикации 16 апреля 2026 23:45
Как вернуть полотенцам мягкость и свежесть: хитрые домашние лайфхаки
Женщина наслаждается запахом чистых полотенец. Фото: depositphotos.com

Полотенца дарят ощущение уюта после душа. Однако даже качественные изделия могут со временем терять свою мягкость и приятную текстуру. Проблему можно решить. Стоит знать секреты стирки полотенец, а также полезные лайфхаки.

Новини.LIVE рассказывает, как легко восстановить свежесть и мягкость полотенец, а еще и продлить им жизнь.

Как подготовить полотенца к стирке

Чаще всего полотенца теряют свою пушистость из-за накопления остатков стирального порошка или кондиционера в волокнах ткани. В результате полотенца хуже впитывают воду, становятся грубыми и теряют свежесть.

Чтобы избежать повреждения волокон и сохранить их структуру:

  • лучше стирайте полотенца отдельно от другой одежды;
  • если приходится стирать вместе с вещами, стоит использовать салфетки для сохранения цвета;
  • добавьте в барабан немного пищевой соды, чтобы нейтрализовать запахи, мягко очистить ткань.

Какие натуральные средства применять для мягкости и свежести полотенец

Рисовая вода

Неожиданный, но очень действенный вариант. Для ее приготовления достаточно залить измельченный рис водой и настоять несколько минут. Такой настой помогает восстановить структуру ткани и возвращает полотенцам нежность.

Столовый уксус

Его используют вместо кондиционера. На самом деле после стирки резкий запах уксуса исчезает полностью. Он эффективно удаляет остатки моющих средств, делает полотенца более мягкими и возвращает им свежесть. А чтобы придать вещам легкий приятный аромат, можно добавить несколько капель эфирного масла.

Какая оптимальная температура и правильная сушка

Для стирки полотенец лучше всего выбирать температуру в пределах 40-60°C. Это позволяет качественно очистить ткань, не повреждая ее структуру.

Полотенца можно сушить как на свежем воздухе, так и в сушильной машине. Если вы пользуетесь сушилкой, попробуйте добавить теннисный мячик — он поможет "разбить" волокна и сделает полотенца более пушистыми.

Леонид Волков - Редактор
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации