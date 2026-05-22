Чим помити вікна, щоб блищали тижнями: копійчаний домашній засіб

Жінка миє вікна в кімнаті. Фото: istockphoto.com

Чисті вікна одразу роблять кімнату світлішою та затишнішою. Але часто навіть після ретельного миття дорогими спецзасобами вже за кілька днів на склі знову з'являється пил, розводи та тьмяний наліт. Є простий домашній лайфхак, який допоможе надовго зберегти чистоту.

Яким доступним та ефективним засобом помити вікна, щоб чистота та блиск зберігалися тижнями.

Який простий та дешевий аптечний засіб змусить ваші вікна блищати

Секрет ідеально чистого скла криється у звичайному гліцерині та нашатирному спирті. Ці недорогі засоби можна знайти практично в будь-якій аптеці.

Гліцерин створює на поверхні тонкий невидимий шар, який працює як антистатик та згладжує мікронерівності скла, тому пилу набагато складніше осідати на ньому. Нашатирний спирт допомагає швидко прибрати жирні плями та сильні забруднення (якщо скло не надто брудне, цей компонент можна не додавати). Тож, після такого миття вікна довше залишаються прозорими, чистими та мають красивий блиск без розводів.

Як приготувати домашній засіб для миття вікон

Для приготування розчину вам знадобляться прості компоненти:

2 л теплої води;

2-3 ст. л. гліцерину;

1 ст. л. нашатирного спирту.

Не додавайте занадто багато гліцерину. Надлишок може залишити жирні сліди.

Як правильно мити вікна без розводів

Спочатку добре вимийте вікна звичайним мильним розчином, щоб усунути шар пилу та бруду. Далі нанесіть готовий розчин з гліцерином на скло за допомогою пульверизатора або м'якої губки. Рівномірно розподіліть його по поверхні. Після ретельно витріть сухою серветкою з мікрофібри.

На склі залишиться тонка невидима плівка з гліцерину, яка стане вашим головним захистом від бруду на тижні. Але після миття не торкайтеся поверхні руками, адже жир зі шкіри руйнує захисний шар.



Важливо: якщо ви живете біля промислової зони або дуже запиленої дороги, ефект може бути слабшим, адже плівка іноді затримує дрібну сажу.

Чим замінити гліцерин, якщо його немає

Якщо потрібно терміново помити вікна, а гліцерину під рукою немає, допоможе звичайний крохмаль. Він теж додає склу блиску та допомагає уникнути розводів. Щоправда, ефект буде менш тривалим і зазвичай зберігається близько тижня.

