Що додати у воду, щоб сковорідки сяяли за 5 хвилин: простий засіб від нагару і жиру

Жінка миє сковорідку на кухні. Фото: istockphoto.com

Навіть якщо ви ретельно миєте посуд після кожного приготування, з часом на сковорідках і деках усе одно з'являється темний нагар і жирний наліт, які складно відтерти звичайною губкою. Багато хто витрачає години на виснажливе чищення. Та є простий домашній лайфхак, що подарує чистоту буквально за кілька хвилин.

Новини.LIVE розповідає, який простий домашній засіб допоможе швидко відмити сковорідки та деко.

Що додати у воду, щоб легко відмити жир і нагар

Один із найдієвіших способів очищення посуду від старого жиру та нагару — гарячий розчин із лимонною кислотою та рідким милом.

Для цього вам знадобиться:

гаряча вода (доведіть її до кипіння);

2 ст. л. лимонної кислоти;

невелика кількість господарського мила або звичайного засобу для миття посуду.

Налийте гарячу воду у велику ємність або прямо в деко, додайте лимонну кислоту та мийний засіб, добре перемішайте. Потім занурте сковорідку або залийте її цим розчином і залиште на 5-10 хвилин. Уже за кілька хвилин ви помітите, як жирний наліт починає розм'якшуватися, а темні плями відходять значно легше.

Читайте також:

Цей спосіб чудово підходить для:

металевих сковорідок;

дек для духовки;

каструль із нержавійки;

посуду без делікатного покриття.

Чому цей засіб працює так швидко

Лимонна кислота активно розчиняє старий нагар, темний наліт і залишки жиру, які накопичуються після частого використання посуду. Рідке мило або засіб для миття посуду допомагає відокремити забруднення від поверхні, тому очищення стає простішим і не потребує сильного тертя.

Як очистити дуже сильний нагар

Якщо забруднення старе й товсте, після замочування поставте сковорідку з цим самим розчином на слабкий вогонь на кілька хвилин. Під дією температури шар жиру та нагару почне швидше відшаровуватися від поверхні. Після цього достатньо акуратно пройтися м'якою губкою або дерев'яною лопаткою.

Чого не варто робити під час очищення

Якщо у вас антипригарна сковорідка, не використовуйте металеві щітки чи жорсткі абразивні губки. Вони можуть пошкодити покриття, через що посуд швидше зіпсується й почне пригорати. Для делікатного очищення краще обирати м'яку сторону губки та трохи більше часу для замочування.

Також ділимося іншими корисними лайфхаками

Як зберегти свіжість бузку у вазі надовго, і що додати у воду.

Які три прості секрети з Японії допоможуть зберігати порядок вдома без зайвих зусиль.

Які речі категорично не можна прати в пральній машинці, щоб не зламати техніку.