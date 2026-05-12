Як зберегти бузок свіжим у вазі надовго: простий секрет флористів

Жінка зрізає бузок для букету. Колаж: Новини.LIVE

У травні ми в Україні зустрічаємо сезон бузку. Цей розкішний цвіт наповнює вулиці ніжним ароматом та яскравими барвами. Звичайно, таку красу хочеться принести й у свою оселю. Але часто такі букети швидко втрачають свіжість. Насправді є прості секрети, які продовжать життя квітів на тижні.

Новини.LIVE з посиланням на Good Housekeeping розповідає, що слід зробити, щоб бузок у вазі залишався свіжим і ароматним якомога довше.

Як обрати бузок та правильно зрізати гілку

Коли зрізаєте бузок у власному саду, використовуйте лише гострий і чистий секатор. Це дуже важливо, адже тупий інструмент травмує гілку та заважає рослині швидко відновитися. Зрізати гілку варто біля основного пагона, обираючи найміцніші стебла, які легко витримають вагу великих суцвіть.

Щоб букет стояв довше, обирайте гілки, де частина квітів уже розкрилася, а частина ще залишається у бутонах. Так бузок поступово розпускатиметься у вазі й довше зберігатиме декоративність.

Як підготувати стебла бузку перед тим, як ставити у воду

Перед тим як поставити букет у вазу:

Читайте також:

оновіть зріз під кутом;

видаліть усе зайве, щоб листя або дрібні відростки не опинилися у воді (через це вода мутніє, з'являються бактерії, а квіти в'януть значно швидше);

наповнюйте вазу виключно холодною відстояною водою.

Головний секрет флористів: щоб покращити поглинання вологи, нижню частину стебла потрібно злегка розщепити ножем або акуратно відбити молотком. Річ у тім, що стебла бузку дерев'янисті, тому вода проходить крізь них значно гірше. А такий простий прийом відкриває внутрішні волокна й допомагає воді швидше підніматися до суцвіть. Відповідно бузок у вазі довше залишається свіжим.

Що додати у воду, щоб бузок у вазі стояв довше

Цей простий розчин часто використовують флористи, щоб продовжити життя весняних букетів:

1 л холодної відстояної води;

1 ч. л. цукру;

кілька крапель лимонного соку.

Цукор підживлює квіти, а кислота допомагає стримувати розвиток бактерій.

Які ще секрети допоможуть зберегти бузок свіжим надовго

Ці прості поради значно продовжать життя бузку:

обирайте широку стійку вазу або глечик із товстим дном;

гілки варто розміщувати навхрест — так вони підтримуватимуть одна одну і виглядатимуть пишніше;

не ставте букет під пряме сонце, а обирайте прохолодне місце без різких перепадів температури;

змінюйте воду кожні два дні, а стебла щоразу трохи підрізайте.

А якщо хочете, щоб бузок не лише довго стояв, а й сильніше пахнув, увечері злегка обприскуйте суцвіття прохолодною водою з пульверизатора.

Також ділимося іншими корисними порадами

Які кімнатні рослини будуть добре рости на кухні та гарно впишуться у інтер'єр.

Якою водою поливати герань, щоб рослина цвіла практично увесь рік.

Як захистити кімнатні квіти від сонячних опіків.