Чим полити герань, щоб кімнатна рослина квітла без перерви: простий секрет

Жінка поливає герань на підвіконні. Фото: istockphoto.com

Герань — одна з найпопулярніших кімнатних рослин. Але часто господарі стикаються з тим, що вона цвіте рідко та слабо. Насправді секрет пишного цвітіння квітки у простому підживленні. А точніше у поливі особливою водою, збагаченою корисними речовинами.

Новини.LIVE розповідає, чим слід полити герань, щоб кімнатна рослина радувала вас яскравими та пишними квітами практично цілий рік.

Якою водою полити герань, щоб вона квітла без перерви

Ідеальним натуральним добривом для герані є вода з акваріума. Звучить незвично, але це має сенс. Така вода насичується корисними речовинами:

органічними залишками корму;

продуктами життєдіяльності риб;

корисними мікроорганізмами.

Це фактично готове органічне добриво для квітів, яке не потребує додаткових витрат.

Ефект, який ви помітите вже за кілька тижнів:

листя стає більш соковитим і насиченим;

кущ виглядає густішим і здоровішим;

з'являється більше бутонів;

цвітіння триває значно довше.

Багато хто відзначає, що рослина виглядає так, ніби її пересадили у свіжий родючий ґрунт.

Як правильно використовувати акваріумну воду

Щоб отримати максимальний ефект, дотримуйтесь простих правил:

використовуйте воду лише зі "здорового" акваріума без хімічних препаратів;

беріть воду під час планового чищення;

поливайте герань у звичному режимі, не переливаючи;

оптимальна частота — один раз на два тижні.

Важливо: якщо в акваріум додавали ліки або спеціальні засоби, така вода не підходить для рослин.

