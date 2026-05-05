Які кімнатні рослини ставити на кухні: топ-10, що витримують спеку і вологу

Головна Дім та город Які кімнатні рослини будуть добре рости на вашій кухні: топ-10

Які кімнатні рослини будуть добре рости на вашій кухні: топ-10

Дата публікації: 5 травня 2026 21:45
Жінка доглядає за квітами на кухні. Фото: Pinterest

Кухня — це не лише місце для приготування їжі, а й простір, де можна створити затишок і живу атмосферу. Правильно підібрані невибагливі рослини, які безперечно подарують красу, принесуть ще й велику користь.

Новини.LIVE з посиланням на The Spruce розповідає, які кімнатні рослини посадити на кухні, щоб оживити ваш простір.

Чому варто тримати кімнатні рослини на кухні

Рослини у горщику можуть принести чимало користі: 

  • створити затишок;
  • покращити мікроклімат;
  • зволожити повітря;
  • очистити повітря;
  • стати смачною приправою для страв.

Які рослини обрати для кухні: головні критерії

Перш ніж наповнювати кухню зеленню, варто врахувати кілька важливих моментів:

  • освітлення: чи є сонячне підвіконня або лише розсіяне світло;
  • рівень вологості: кухня часто волога через приготування їжі;
  • температура: можливі різкі зміни;
  • простір: чи є місце для підвісних або великих рослин.

Топ-10 кімнатних рослин для кухні

1. Потос

Один із найкращих варіантів для тих, хто не хоче витрачати багато часу на догляд. Ідеально підходить для невеликих кухонь. Потос чудово переносить різне освітлення, не боїться короткочасної посухи та красиво виглядає у підвісних кашпо.

 

Потос в оригінальному вазоні. Фото: abeautifulmess.com

2. Філодендрон

Стильна рослина з декоративним листям, яка легко адаптується до умов кухні. Добре росте при розсіяному світлі та не потребує частого поливу.

 

Філодендрон у білому вазоні. Фото: gardenerspath.com

3. Кухонні трави

Базилік, м'ята, розмарин, петрушка чи чебрець — це не лише красиво, а й практично. Свіжа зелень завжди під рукою, якщо на кухні достатньо світла.

 

Трави на кухні. Фото: istockphoto.com

4. Сукуленти

Підходять для сонячних підвіконь. Вони накопичують вологу, тому не потребують частого поливу. Крім того, виглядають дуже стильно та сучасно.

 

Догляд за сукулентами на підвіконні. Фото: Linda Raymond

5. Хлорофітум

Ця рослина славиться своєю невибагливістю. Активно очищує повітря та добре росте у підвішеному вигляді. Але вона не любить пряме сонце.

 

Хлорофітум на кухні. Фото: succulentsbox.com

6. Сансевієрія

Відома як "тещин язик", ця рослина витримує навіть складні умови. Вона добре почувається як у світлі, так і в тіні, і не потребує частого догляду.

 

Сансевієрія у білому вазоні. Фото: istockphoto.com

7. Фікус каучуконосний

Великі блискучі листки додають простору елегантності. Підходить для світлих та великих кухонь.

 

Фікус для декору кімнати. Фото: Cara Cormack / The Spruce

8. Кавове дерево

Незвичайний варіант для кухні. Рослина має гарне темно-зелене листя та компактну форму. Вона потребує регулярного поливу та світла, але виглядає дуже ефектно.

 

Кавове дерево у білому горщику. Фото: The Spruce / Cori Sears

9. Заміокулькас

Один із найневибагливіших варіантів. Легко переносить нестачу світла та води. Ідеальний для тих, хто часто забуває доглядати за рослинами.

 

Заміокулькас у білому вазоні. Фото: Pinterest

10. Фіалка

Якщо вам хочеться квітів на кухні, фіалка стане чудовим вибором. Вона цвіте майже цілий рік і додає яскравих фарб навіть у найпростішому інтер'єрі.

 

Фіолетова фіалка на підвіконні. Фото: shutterstock.com

корисні поради кімнатні рослини рослини на кухні
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
