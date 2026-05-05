Дом и огород Какие комнатные растения будут хорошо расти на вашей кухне: топ-10

Какие комнатные растения будут хорошо расти на вашей кухне: топ-10

Дата публикации 5 мая 2026 21:45
Какие комнатные растения ставить на кухне: топ-10, выдерживающих жару и влагу
Женщина ухаживает за цветами на кухне. Фото: Pinterest

Кухня — это не только место для приготовления пищи, но и пространство, где можно создать уют и живую атмосферу. Правильно подобранные неприхотливые растения, которые бесспорно подарят красоту, принесут еще и большую пользу.

Новини.LIVE со ссылкой на The Spruce рассказывает, какие комнатные растения посадить на кухне, чтобы оживить ваше пространство.

Почему стоит держать комнатные растения на кухне

Растения в горшке могут принести немало пользы:

  • создать уют;
  • улучшить микроклимат;
  • увлажнить воздух;
  • очистить воздух;
  • стать вкусной приправой для блюд.

Какие растения выбрать для кухни: главные критерии

Прежде чем наполнять кухню зеленью, стоит учесть несколько важных моментов:

  • освещение: есть ли солнечный подоконник или только рассеянный свет;
  • уровень влажности: кухня часто влажная из-за приготовления пищи;
  • температура: возможны резкие изменения;
  • пространство: есть ли место для подвесных или крупных растений.

Топ-10 комнатных растений для кухни

1. Потос

Один из лучших вариантов для тех, кто не хочет тратить много времени на уход. Идеально подходит для небольших кухонь. Потос прекрасно переносит разное освещение, не боится кратковременной засухи и красиво смотрится в подвесных кашпо.

 

Потос в оригинальном вазоне. Фото: abeautifulmess.com

2. Филодендрон

Стильное растение с декоративными листьями, которое легко адаптируется к условиям кухни. Хорошо растет при рассеянном свете и не нуждается в частом поливе.

 

Филодендрон в белом вазоне. Фото: gardenerspath.com

3. Кухонные травы

Базилик, мята, розмарин, петрушка или тимьян — это не только красиво, но и практично. Свежая зелень всегда под рукой, если на кухне достаточно света.

 

Травы на кухне. Фото: istockphoto.com

4. Суккуленты

Подходят для солнечных подоконников. Они накапливают влагу, поэтому не нуждаются в частом поливе. Кроме того, выглядят очень стильно и современно.

 

Уход за суккулентами на подоконнике. Фото: Linda Raymond

5. Хлорофитум

Это растение славится своей неприхотливостью. Активно очищает воздух и хорошо растет в подвешенном виде. Но оно не любит прямое солнце.

 

Хлорофитум на кухне. Фото: succulentsbox.com

6. Сансевиерия

Известное как "тещин язык", это растение выдерживает даже сложные условия. Оно хорошо чувствует себя как в свете, так и в тени, и не нуждается в частом уходе.

 

Сансевиерия в белом вазоне. Фото: istockphoto.com

7. Фикус каучуконосный

Большие блестящие листья добавляют пространству элегантности. Подходит для светлых и больших кухонь.

 

Фикус для декора комнаты. Фото: Cara Cormack / The Spruce

8. Кофейное дерево

Необычный вариант для кухни. Растение имеет красивые темно-зеленые листья и компактную форму. Оно требует регулярного полива и света, но выглядит очень эффектно.

 

Кофейное дерево в белом горшке. Фото: The Spruce / Cori Sears

9. Замиокулькас

Один из самых неприхотливых вариантов. Легко переносит недостаток света и воды. Идеален для тех, кто часто забывает ухаживать за растениями.

 

Замиокулькас в белом вазоне. Фото: Pinterest

10. Фиалка

Если вам хочется цветов на кухне, фиалка станет отличным выбором. Она цветет почти круглый год и добавляет ярких красок даже в самом простом интерьере.

 

Фиолетовая фиалка на подоконнике. Фото: shutterstock.com

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
