Как защитить комнатные растения от солнечных ожогов весной: простые правила

Солнечные ожоги на цветах: как спасти комнатные растения весной
Весной вместе с теплом приходит скрытая опасность для комнатных растений — агрессивный солнечный свет. Нежные листья буквально "сгорают" под прямыми лучами. Но солнечные ожоги можно предотвратить.
Новини.LIVE рассказывает, как спасти цветы, восстановить их здоровье и надежно защитить от весеннего солнца.
Как не перепутать ожог с болезнью
Солнечные ожоги имеют характерные признаки, которые легко заметить:
- сухие светлые или белые пятна на листьях;
- пожелтение;
- потеря упругости даже при влажной почве;
- потемнение краев.
Главная подсказка — локальность. Поражение появляется только там, где было солнце. Грибковые болезни "ползут" по всему растению.
Как спасти растения после солнечного ожога
При ожогах действовать нужно быстро, но учитывая определенные нюансы:
- Переставьте вазон в место с мягким, рассеянным светом.
- Не спешите обрезать листья. Если повреждена небольшая часть, она еще работает и помогает растению восстанавливаться.
- Удалять стоит лишь те участки, которые начинают гнить или полностью высохли.
- Не заливайте растение водой сразу после перегрева —это может только ухудшить состояние корней.
- После солнечного удара растение можно поддержать биостимуляторами или препаратами на основе янтарной кислоты. Они помогают быстрее восстановить листья, активизируют рост и укрепляют иммунитет. Обработку лучше проводить утром или вечером, чтобы избежать повторного повреждения.
Как защитить растения от солнечных ожогов
Самый опасный период — с 11 до 16 часов. Именно в это время стоит максимально защищать растения от прямых лучей.
Важно правильно организовать освещение. Простые и эффективные способы:
- легкое притенение окна бумагой или тюлем;
- использование жалюзи для регулирования света;
- специальная солнцезащитная пленка;
- перемещение растений чуть дальше от стекла.
Не опрыскивайте листья под прямым солнцем. Капли воды работают как линзы и только усиливают ожоги.
Как поливать растения, чтобы защитить от солнечных ожогов
Многие недооценивают роль воды, но именно она помогает растению "охлаждаться". Если почва пересыхает, листья быстро перегреваются и получают ожоги. Поэтому весной стоит немного увеличить полив, но без застоя воды. Также важно поддерживать влажность воздуха. Для этого подойдут поддоны с влажным керамзитом и увлажнители воздуха.
Также делимся другими полезными советами
Как ухаживать за орхидеями в апреле, чтобы растение красиво и долго цвело.
Стоит ли подкормить спатифиллум, чтобы растение было здоровым и пышно цвело.
Каким домашним средством можно подкармливать цветы для цветения.
Читайте Новини.LIVE!