Как защитить комнатные растения от солнечных ожогов весной: простые правила

Весной вместе с теплом приходит скрытая опасность для комнатных растений — агрессивный солнечный свет. Нежные листья буквально "сгорают" под прямыми лучами. Но солнечные ожоги можно предотвратить.

Как спасти цветы, восстановить их здоровье и надежно защитить от весеннего солнца.

Как не перепутать ожог с болезнью

Солнечные ожоги имеют характерные признаки, которые легко заметить:

сухие светлые или белые пятна на листьях;

пожелтение;

потеря упругости даже при влажной почве;

потемнение краев.

Главная подсказка — локальность. Поражение появляется только там, где было солнце. Грибковые болезни "ползут" по всему растению.

Как спасти растения после солнечного ожога

При ожогах действовать нужно быстро, но учитывая определенные нюансы:

Переставьте вазон в место с мягким, рассеянным светом. Не спешите обрезать листья. Если повреждена небольшая часть, она еще работает и помогает растению восстанавливаться. Удалять стоит лишь те участки, которые начинают гнить или полностью высохли. Не заливайте растение водой сразу после перегрева —это может только ухудшить состояние корней. После солнечного удара растение можно поддержать биостимуляторами или препаратами на основе янтарной кислоты. Они помогают быстрее восстановить листья, активизируют рост и укрепляют иммунитет. Обработку лучше проводить утром или вечером, чтобы избежать повторного повреждения.

Как защитить растения от солнечных ожогов

Самый опасный период — с 11 до 16 часов. Именно в это время стоит максимально защищать растения от прямых лучей.

Важно правильно организовать освещение. Простые и эффективные способы:

легкое притенение окна бумагой или тюлем;

использование жалюзи для регулирования света;

специальная солнцезащитная пленка;

перемещение растений чуть дальше от стекла.

Не опрыскивайте листья под прямым солнцем. Капли воды работают как линзы и только усиливают ожоги.

Как поливать растения, чтобы защитить от солнечных ожогов

Многие недооценивают роль воды, но именно она помогает растению "охлаждаться". Если почва пересыхает, листья быстро перегреваются и получают ожоги. Поэтому весной стоит немного увеличить полив, но без застоя воды. Также важно поддерживать влажность воздуха. Для этого подойдут поддоны с влажным керамзитом и увлажнители воздуха.

Также делимся другими полезными советами

Как ухаживать за орхидеями в апреле, чтобы растение красиво и долго цвело.

Стоит ли подкормить спатифиллум, чтобы растение было здоровым и пышно цвело.

Каким домашним средством можно подкармливать цветы для цветения.