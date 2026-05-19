Что добавить в воду, чтобы сковородки сияли за 5 минут: простое средство от нагара и жира

Женщина моет сковородку на кухне. Фото: istockphoto.com

Даже если вы тщательно моете посуду после каждого приготовления, со временем на сковородках и противнях все равно появляется темный нагар и жирный налет, которые сложно оттереть обычной губкой. Многие тратят часы на изнурительную чистку. Но есть простой домашний лайфхак, который подарит чистоту буквально за несколько минут.

Новини.LIVE рассказывает, какое простое домашнее средство поможет быстро отмыть сковородки и противни.

Что добавить в воду, чтобы легко отмыть жир и нагар

Один из самых действенных способов очистки посуды от старого жира и нагара — горячий раствор с лимонной кислотой и жидким мылом.

Для этого вам понадобится:

горячая вода (доведите ее до кипения);

2 ст. л. лимонной кислоты;

небольшое количество хозяйственного мыла или обычного средства для мытья посуды.

Налейте горячую воду в большую емкость или прямо в противень, добавьте лимонную кислоту и моющее средство, хорошо перемешайте. Затем окуните сковородку или залейте ее этим раствором и оставьте на 5-10 минут. Уже через несколько минут вы заметите, как жирный налет начинает размягчаться, а темные пятна отходят значительно легче.

Читайте также:

Этот способ прекрасно подходит для:

металлических сковородок;

противней для духовки;

кастрюль из нержавейки;

посуды без деликатного покрытия.

Почему это средство работает так быстро

Лимонная кислота активно растворяет старый нагар, темный налет и остатки жира, которые накапливаются после частого использования посуды. Жидкое мыло или средство для мытья посуды помогает отделить загрязнения от поверхности, поэтому очистка становится проще и не требует сильного трения.

Как очистить очень сильный нагар

Если загрязнение старое и толстое, после замачивания поставьте сковородку с этим же раствором на слабый огонь на несколько минут. Под действием температуры слой жира и нагара начнет быстрее отслаиваться от поверхности. После этого достаточно аккуратно пройтись мягкой губкой или деревянной лопаткой.

Чего не стоит делать во время очистки

Если у вас антипригарная сковородка, не используйте металлические щетки или жесткие абразивные губки. Они могут повредить покрытие, из-за чего посуда быстрее испортится и начнет пригорать. Для деликатной очистки лучше выбирать мягкую сторону губки и немного больше времени для замачивания.

Также делимся другими полезными лайфхаками

Как сохранить свежесть сирени в вазе надолго, и что добавить в воду.

Какие три простых секрета из Японии помогут сохранять порядок дома без лишних усилий.

Какие вещи категорически нельзя стирать в стиральной машинке, чтобы не сломать технику.