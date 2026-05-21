Чим замінити кухонні губки у 2026 році: новий екотренд для чистоти посуду

Людина миє посуд кухонною губкою. Фото: pexels.com

Кухонна губка — незамінний предмет на кожній кухні. Але українці все частіше шукають альтернативу "класичним" синтетичним губкам, які несуть шкоду не тільки екології, а й здоров'ю. І у 2026 році новий екотренд тільки набирає обертів. Є безпечні та екологічні засоби, які якісно миють посуд.

Новини.LIVE розповідає, чим якісним та безпечним замінити звичайну губку для миття посуду.

Чому звичайні кухонні губки шкідливі

Кухонні губки, до яких ми звикли, виготовляють із синтетичних матеріалів, зокрема поліуретану або меламіну. Під час щоденного використання їхня структура поступово руйнується. В результаті разом із водою у каналізацію змивається велика кількість мікропластику, який зрештою опиняється у природному середовищі та забруднює його.

Ще одна проблема — волога структура губки. Вона створює ідеальні умови для розмноження бактерій, якщо аксесуар не змінювати регулярно. Це може нашкодити здоров'ю. Тоді як натуральні губки швидше висихають, не містять синтетичного пластику та значно екологічніші у щоденному використанні.

Головний тренд 2026 року — кухня без мікропластику

Сучасні господині дедалі частіше обирають натуральні засоби для миття посуду. Це не лише про турботу про довкілля, а й про гігієну вдома. Новий екотренд базується на кількох принципах:

біорозкладність матеріалів;

натуральне походження;

швидке висихання;

довговічність;

мінімальне накопичення бактерій;

безпечність для здоров'я.

Чим замінити кухонні губки у 2026 році: натуральні та безпечні засоби

Люфа

Найпопулярніша натуральна альтернатива. Її виготовляють із висушеної рослини родини гарбузових. Люфа дешева, добре очищає посуд, не дряпає поверхні, швидко сохне та повністю розкладається після використання.

Целюлозні губки

Це сучасний компроміс між звичною губкою та екологічністю. Вони добре поглинають воду, м'яко очищують поверхні та не створюють такого навантаження на довкілля, як пластикові аналоги. До того ж вони довше зберігають охайний вигляд.

Щітки для миття посуду

У багатьох європейських країнах це вже давно стандарт. Щітки швидко висихають, легко миються та не накопичують вологу всередині. Завдяки цьому ризик появи бактерій значно нижчий. Найкраще обирати моделі з дерев'яною ручкою та натуральною щетиною.

Кокосові та джутові волокна

Це чудовий вибір для складних забруднень. Такі аксесуари легко справляються з жиром на каструлях і сковорідках, довго служать і після використання не залишають пластикових відходів.

Конжакові губки

Хоча спочатку їх використовували для догляду за тілом, зараз вони дедалі частіше з'являються і на кухнях. Вони дуже м'які, делікатно очищують поверхні та підходять навіть для посуду з тендітного матеріалу.

