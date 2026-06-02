Як легко очистити запилені жалюзі за 10 хвилин: найкращий спосіб

Жінка миє білі жалюзі. Фото: alamy.com

Жалюзі захищають оселю від яскравого сонця та сторонніх поглядів, але саме вони стають справжніми магнітами для пилу та бруду. Багато хто відкладає прибирання на потім, адже очищення здається довгим і виснажливим процесом. Проте існує простий лайфхак, який швидко подарує ідеальну чистоту. Для цього не потрібні дорогі засоби чи спеціальне обладнання.

Новини.LIVE з посиланням на Real Simple розповідає, як всього за 10 хвилин очистити жалюзі від пилу без зайвих зусиль.

Який хитрий лайфхак допоможе очистити жалюзі за 10 хвилин

Для швидкого прибирання знадобляться:

кухонні щипці;

дві серветки з мікрофібри або невеликі кухонні губки;

гумки для фіксації.

Підготовка займає лише кілька хвилин:

Обгорніть обидві сторони щипців серветками з мікрофібри. Закріпіть тканину гумками, щоб вона не сповзала під час роботи. Розташуйте щипці так, щоб ламель жалюзі опинилася між двома серветками. Злегка притисніть щипці та проведіть ними від одного краю до іншого. Повторіть процедуру для всіх ламелей. Якщо обрали кухонні губки, зробіть невеликі отвори ножем, щоб надягти їх на щипці. Якщо жалюзі давно не милися, варто періодично струшувати пил у смітник або замінювати серветки на чисті.

Головна перевага цього способу полягає в тому, що ви очищаєте верхню та нижню поверхню одночасно. Така конструкція чудово ковзає по поверхні та ефективно збирає пил. Тому прибирання займає значно менше часу.

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Перед початком роботи розпиліть засіб для очищення на жалюзі, а також на серветки або губки. Це допоможе видалити не лише пил, а й жирний наліт або інші забруднення.

Починайте очищення з верхніх ламелей і поступово переходьте до нижніх. Так пил не осідатиме на вже вимитих поверхнях, а результат буде набагато кращим.

Як часто потрібно мити жалюзі

Щоб пил не накопичувався товстим шаром, достатньо проводити сухе очищення раз на один-два тижні. Генеральне миття жалюзі рекомендується виконувати раз на кілька місяців залежно від рівня забруднення та умов у приміщенні.

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