Як швидко вивести жовті плями з білого одягу: простий лайфхак

Видалення жовтих плям з білої футболки.

Білий одяг влітку завжди освіжає образ та додає стилю. Але доглядати за ним та ще морока. Адже дуже швидко тканина з білої стає сірою, комір темніє, а під пахвами з'являються жовті сліди. Є хитрий лайфхак, який поверне тканині чистоту та свіжість.

Чому білий одяг жовтіє

Головна проблема полягає у накопиченні поту та жиру, які поступово проникають у волокна тканини. Особливо часто жовті плями з'являються на комірцях, манжетах та в зоні пахв. Звичайне прання не завжди здатне повністю видалити такі забруднення, тому тканина з часом втрачає свою білосніжність.

Який засіб допоможе видалити жовті плями

Доступний та простий засіб, який поверне вашому одягу красу — аспірин. Секрет його ефективності у саліциловій кислоті. Вона допомагає розщеплювати забруднення білкового походження та послаблює зв'язок між плямою і волокнами тканини.

Як відбілити білий одяг за допомогою аспірину

Щоб позбутися пожовтіння та сірого відтінку, необхідно приготувати спеціальний розчин для замочування:

Подрібніть п'ять таблеток аспірину по 325 мг. Розчиніть їх у гарячій воді. Після цього занурте в розчин одяг і залиште щонайменше на вісім годин (краще на ніч). За цей час активні компоненти проникнуть у структуру тканини та почнуть розчиняти накопичені забруднення. Після замочування виперіть речі у звичайному режимі відповідно до рекомендацій виробника на етикетці.

Що робити зі стійкими жовтими плямами

Старі або дуже помітні сліди поту краще видаляти іншим способом:

Подрібніть дві таблетки аспірину. Додайте трохи води, щоб утворилася густа паста. Нанесіть суміш безпосередньо на проблемну ділянку та залиште приблизно на 30 хвилин. Після цього помістіть річ у розчин для замочування або одразу відправте в пральну машину.

Як посилити ефект під час прання

Під час прання білого одягу додайте дві подрібнені таблетки аспірину безпосередньо в барабан пральної машини. Цей простий прийом допоможе освіжити тканину та зробити її світлішою без використання дорогих засобів для відбілювання.

