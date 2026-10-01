Зачем прятать три лавровых листа под матрас: старый домашний способ

Лавровый лист под матрасом. Коллаж: Новини.LIVE

Лавровый лист используют не только для приготовления пищи. Опытные хозяйки знают, что эта ароматная специя способна защитить крупы от моли. А еще она пригодится в спальне. Существует старинный домашний прием, для которого понадобятся всего три сухих листика.

Зачем класть лавровый лист под матрас, рассказали специалисты на портале TheCoolist, передает Новини.LIVE.

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Зачем кладут лавровый лист под матрас

Главный секрет кроется в аромате растения. Лавр благородный содержит эфирные компоненты, которые создают характерный пряный запах.

Сегодня все больше людей ищут способ освежить спальню без химии и дорогих ароматизаторов, и лавровый лист — один из таких способов. Если положить несколько сухих листьев под матрас, приятный аромат постепенно будет распространяться вокруг спального места. Она будет очищать воздух, а также дополнительно защищать от моли, которая также может прятаться в матрасе.

Почему используют именно три листа

В старых домашних советах чаще всего упоминают именно три лавровых листа. Однако особых свойств у этого числа нет. Для односпальной кровати трех больших сухих листьев вполне достаточно. Для большой кровати можно взять чуть больше.

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Используйте только полностью сухие и чистые листья. Свежие листья класть под матрас не стоит, ведь остаточная влага в теплом месте может способствовать появлению неприятного запаха или плесени.

Разложите три листа на основании кровати под матрасом в разных местах. Не нужно измельчать их или класть непосредственно под простыню.

Примерно раз в одну-две недели проверяйте листья. Если они почти потеряли запах, раскрошились или отсырели, замените их свежими сухими.

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