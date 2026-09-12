Как прочистить забитый слив на кухне в домашних условиях: простой способ

Женщина прочищает забитый слив на кухне. Фото: istockphoto.com

Вода в кухонной раковине стала стекать все медленнее, а слив неприятно булькает? Не спешите покупать агрессивную химию или вызывать сантехника. Во многих случаях причина гораздо проще, чем кажется. И избавиться от такого засора можно легко и буквально за несколько минут.

Как прочистить слив на кухне в домашних условиях, рассказали специалисты Blikk, передает Новини.LIVE.

Реклама

Почему забивается слив на кухне

Кухонная мойка ежедневно выдерживает немалую нагрузку. Определенное количество жира постоянно попадает в трубы с тарелок, сковородок и другой посуды. Со временем жир оседает на стенках труб. К нему прилипают мелкие частицы пищи, и проход постепенно сужается. Сначала вода просто стекает медленнее, а со временем может образоваться серьезный засор.

Как прочистить слив без химии

Проще всего начать с горячей воды. Нагрейте достаточное количество воды и медленно выливайте ее в слив небольшими порциями. Горячая вода помогает размягчить жировые отложения и смыть часть грязи со стенок трубы. Особенно хорошо этот способ работает на начальной стадии, когда вода еще проходит, но делает это очень медленно.

Важно: если у вас пластиковые трубы, лучше не лить в них кипяток, а использовать просто очень горячую воду, чтобы не повредить соединения.

Читайте также:

Что делать, если вода все равно не уходит

Если горячая вода не помогла, засор стоит попробовать устранить механически. Снимите решетку со слива и проверьте, нет ли у входа скопления грязи. Для очистки можно использовать кусок проволоки, согнув её конец в виде небольшого крючка. Осторожно опустите его в слив и попытайтесь извлечь остатки пищи и другие загрязнения. После этого еще раз промойте трубу горячей водой.

А чтобы засор не повторялся:

не сливайте в раковину жир и масло;

удаляйте остатки пищи с посуды перед мытьем;

периодически промывайте слив горячей водой.

Почему не стоит сразу прибегать к сильной химии

Средства для прочистки труб могут быть полезны при сложных засорах, но применять их без необходимости не стоит. Агрессивные составы требуют осторожного обращения, а для некоторых старых труб регулярное использование таких средств может быть нежелательным.

Делимся также другими полезными советами для дома

Как легко очистить газовые конфорки от жира.

Что нужно, чтобы быстро отмыть ручки плиты от жира и липкой грязи.

Как отмыть противень от пригоревшего жира с помощью обычной алюминиевой фольги.