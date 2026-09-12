Як прочистити забитий злив на кухні в домашніх умовах: простий спосіб

Жінка прочищає забитий злив на кухні. Фото: istockphoto.com

Вода у кухонній мийці почала йти все повільніше, а злив неприємно булькає? Не поспішайте купувати агресивну хімію або викликати сантехніка. У багатьох випадках причина значно простіша, ніж здається. І позбутися такого засмічення можна легко, і буквально за кілька хвилин.

Як прочистити злив на кухні в домашніх умовах, розповіли фахівці Blikk, передає Новини.LIVE.

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Чому забивається злив на кухні

Кухонна мийка щодня приймає на себе чимале навантаження. Певна кількість жиру постійно потрапляє в труби з тарілок, сковорідок та іншого посуду. З часом жир осідає на стінках труб. До нього прилипають дрібні частинки їжі, і прохід поступово звужується. Спочатку вода просто повільніше стікає, а згодом може з'явитися серйозне засмічення.

Як прочистити злив без хімії

Найпростіше почати з гарячої води. Нагрійте достатню кількість води та повільно виливайте її у злив невеликими порціями. Гаряча вода допомагає розм'якшити жирні відкладення та змити частину бруду зі стінок труби. Особливо добре такий спосіб працює на початковій стадії, коли вода ще проходить, але робить це дуже повільно.

Важливо: якщо у вас пластикові труби, краще не лити в них крутий окріп, а використовувати просто дуже гарячу воду, щоб не пошкодити з'єднання.

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Що робити, якщо вода все одно не йде

Якщо гаряча вода не допомогла, засмічення варто спробувати прибрати механічно. Зніміть решітку зі зливу та перевірте, чи немає біля входу скупчення бруду. Для очищення можна використати шматок дроту, зігнувши його кінець невеликим гачком. Обережно опустіть його у злив і спробуйте витягнути залишки їжі та інші забруднення. Після цього ще раз промийте трубу гарячою водою.

А щоб засмічення не поверталося:

не зливайте у мийку жир та олію;

прибирайте залишки їжі з посуду перед миттям;

періодично промивайте злив гарячою водою.

Чому не варто одразу брати сильну хімію

Засоби для прочищення труб можуть бути корисними при складних засміченнях, але застосовувати їх без потреби не варто. Агресивні склади потребують обережного поводження, а для деяких старих труб регулярне використання таких засобів може бути небажаним.

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