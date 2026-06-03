Як відмити ручки плити від стійкого жиру: прості секрети наших бабусь

Миття брудних ручок плити. Колаж: Новини.LIVE

Ручки плити — одна з тих деталей на кухні, про які часто згадують лише під час генерального прибирання. Саме тут швидко накопичуються бризки олії, пил, залишки їжі та нагар, які з часом перетворюються на липкий шар бруду. Багато хто вважає, що з таким забрудненням впорається лише агресивна хімія. Та насправді існують прості домашні способи, які повернуть чистоту та блиск.

Новини.LIVE розповідає, які народні засоби справді працюють і як правильно ними користуватися.

Що зробити перед миттям ручок плити

Насамперед перевірте, чи знімаються ручки з плити. Якщо так, то це значно полегшить очищення, адже бруд накопичується не лише на поверхні, а й у важкодоступних місцях під перемикачами.

Маленька хитрість для важкодоступних місць

Найбільше бруду накопичується у щілинах навколо перемикачів. Тому для якісного очищення варто використовувати стару зубну щітку, ватні палички або дерев'яні зубочистки. Вони допоможуть акуратно видалити жир і пил навіть там, куди не дістає губка.

Який засіб використати: секрети наших бабусь

Якщо ручки знімаються, скористайтеся перевіреним мильним розчином. Для його приготування знадобиться:

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2 ст. л. натертого господарського мила (брускове мило можна замінити на рідке);

1 л гарячої води.

Як мити:

Ручки занурюють у розчин приблизно на 30 хвилин. За цей час жир і бруд розм'якшуються. Забруднення зручно видаляти старою зубною щіткою. Якщо забруднення дуже давні, процедуру можна повторити. Після очищення деталі потрібно добре промити чистою водою та насухо витерти.

Якщо конструкція плити не дозволяє зняти ручки, допоможе проста паста з гірчичного порошку. Цей спосіб особливо добре працює проти старого жиру та липкого нальоту.

Для приготування засобу змішайте:

3 ст. л. сухої гірчиці;

гарячу воду до консистенції густої кашки.

Як мити:

Нанесіть пасту на ручки та забруднені ділянки навколо них. Щоб засіб не висихав занадто швидко, можна накрити оброблені місця харчовою плівкою. Залиште на 30-60 хвилин залежно від ступеня забруднення. Пройдіться вологою губкою або зубною щіткою й видаліть залишки бруду. Після завершення очищення протріть поверхню чистою вологою серветкою.

Які ще дієві домашні засоби допоможуть відмити ручки плити

Є ще кілька засобів, які працюють не гірше:

Харчова сода

Сода добре розчиняє жирний наліт і водночас не дряпає більшість поверхонь. Змішайте її з невеликою кількістю теплої води до стану пасти, нанесіть на ручки та залиште на 10-15 хвилин. Потім очистіть поверхню зубною щіткою та змийте залишки засобу.

Сода та лимонний сік

Для сильних забруднень можна поєднати харчову соду зі свіжим лимонним соком. Отриману суміш наносять на жирні ділянки на 10-15 хвилин, після чого видаляють вологою тканиною. Лимонна кислота допомагає розчинити наліт і повертає поверхні охайний вигляд.

Лимонна кислота

Цей засіб особливо корисний для світлих плит. Розчин лимонної кислоти допомагає не лише прибрати жир, а й позбутися жовтуватих плям, які часто залишаються після тривалого використання кухонної техніки.

Як зробити так, щоб ручки довше залишалися чистими

Після очищення досвідчені господині радять створити на поверхні тонкий захисний шар. Для цього можна легенько натерти ручки звичайною парафіновою свічкою та відполірувати сухою серветкою. Така плівка допомагає жиру й пилу менше осідати на поверхні, тому наступне прибирання буде значно простішим.

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