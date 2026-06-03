Как отмыть ручки плиты от стойкого жира: простые секреты наших бабушек

Мытье грязных ручек плиты. Коллаж: Новини.LIVE

Ручки плиты — одна из тех деталей на кухне, о которых часто вспоминают только во время генеральной уборки. Именно здесь быстро накапливаются брызги масла, пыль, остатки пищи и нагар, которые со временем превращаются в липкий слой грязи. Многие считают, что с таким загрязнением справится только агрессивная химия. Но на самом деле существуют простые домашние способы, которые вернут чистоту и блеск.

Новини.LIVE рассказывает, какие народные средства действительно работают и как правильно ими пользоваться.

Что сделать перед мытьем ручек плиты

Прежде всего проверьте, снимаются ли ручки с плиты. Если да, то это значительно облегчит очистку, ведь грязь накапливается не только на поверхности, но и в труднодоступных местах под переключателями.

Маленькая хитрость для труднодоступных мест

Больше всего грязи накапливается в щелях вокруг переключателей. Поэтому для качественной очистки стоит использовать старую зубную щетку, ватные палочки или деревянные зубочистки. Они помогут аккуратно удалить жир и пыль даже там, куда не достает губка.

Какое средство использовать: секреты наших бабушек

Если ручки снимаются, воспользуйтесь проверенным мыльным раствором. Для его приготовления понадобится:

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2 ст. л. натертого хозяйственного мыла (брусковое мыло можно заменить на жидкое);

1 л горячей воды.

Как мыть:

Ручки погружают в раствор примерно на 30 минут. За это время жир и грязь размягчаются. Загрязнения удобно удалять старой зубной щеткой. Если загрязнения очень давние, процедуру можно повторить. После очистки детали нужно хорошо промыть чистой водой и насухо вытереть.

Если конструкция плиты не позволяет снять ручки, поможет простая паста из горчичного порошка. Этот способ особенно хорошо работает против старого жира и липкого налета.

Для приготовления средства смешайте:

3 ст. л. сухой горчицы;

горячую воду до консистенции густой кашицы.

Как мыть:

Нанесите пасту на ручки и загрязненные участки вокруг них. Чтобы средство не высыхало слишком быстро, можно накрыть обработанные места пищевой пленкой. Оставьте на 30-60 минут в зависимости от степени загрязнения. Пройдитесь влажной губкой или зубной щеткой и удалите остатки грязи. После завершения очистки протрите поверхность чистой влажной салфеткой.

Какие еще действенные домашние средства помогут отмыть ручки плиты

Есть еще несколько средств, которые работают не хуже:

Пищевая сода

Сода хорошо растворяет жирный налет и при этом не царапает большинство поверхностей. Смешайте ее с небольшим количеством теплой воды до состояния пасты, нанесите на ручки и оставьте на 10-15 минут. Затем очистите поверхность зубной щеткой и смойте остатки средства.

Сода и лимонный сок

Для сильных загрязнений можно совместить пищевую соду со свежим лимонным соком. Полученную смесь наносят на жирные участки на 10-15 минут, после чего удаляют влажной тканью. Лимонная кислота помогает растворить налет и возвращает поверхности опрятный вид.

Лимонная кислота

Это средство особенно полезно для светлых плит. Раствор лимонной кислоты помогает не только убрать жир, но и избавиться от желтоватых пятен, которые часто остаются после длительного использования кухонной техники.

Как сделать так, чтобы ручки дольше оставались чистыми

После очистки опытные хозяйки советуют создать на поверхности тонкий защитный слой. Для этого можно слегка натереть ручки обычной парафиновой свечой и отполировать сухой салфеткой. Такая пленка помогает жиру и пыли меньше оседать на поверхности, поэтому следующая уборка будет значительно проще.

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