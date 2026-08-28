Як відмити мікрохвильовку від жиру за кілька хвилин: простий спосіб без дорогої хімії

Жінка на кухні миє мікрохвильову піч. Фото: today.com

У мікрохвильовці досить швидко з'являються жирні бризки, засохлий соус і сліди їжі. Відмити це буває непростою задачею. Але необов'язково купувати дорогі засоби. Один простий домашній спосіб допоможе буквально за кілька хвилин позбутися навіть важких забруднень.

Як швидко відмити мікрохвильовку від жиру та повернути їй чистоту без зайвої мороки, розповіли фахівці Good Housekeeping, передає Новини.LIVE.

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Як швидко відмити мікрохвильовку всередині

Найбільше проблем зазвичай створюють жирні бризки та шматочки їжі, які присихають до стінок після багаторазового розігрівання. Такий бруд спочатку потрібно розпарити. Для цього:

Візьміть глибоку скляну або іншу ємність, придатну для мікрохвильової печі. Налийте 300 мл води та розчиніть у ній 2 ч. л. лимонної кислоти. Поставте миску всередину та увімкніть мікрохвильовку на високу потужність приблизно на 3-4 хвилини. Вода має добре нагрітися та почати утворювати пару. Після вимкнення не поспішайте одразу відкривати дверцята. Залиште миску всередині ще на кілька хвилин. За цей час гаряча пара осяде на стінках і розм'якшить жир, засохлі бризки та залишки їжі. Саме в цьому і полягає головний ефект лайфхаку. Далі обережно дістаньте гарячу ємність, щоб не обпектися. Протріть стінки, дно та внутрішню частину дверцят м'якою губкою або тканиною. Після парової обробки бруд зніметься звичайною м'якою вологою серветкою.

Якщо окремі старі плями залишилися, не намагайтеся зішкрібати їх ножем чи металевою губкою. Краще ще раз повторити парове очищення. Це допоможе додатково розм'якшити забруднення та не пошкодити внутрішнє покриття.

Скляну тарілку варто вийняти та вимити окремо теплою водою із засобом для посуду. Не забудьте також протерти місце під нею, де часто накопичуються крихти та жир.

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Перед очищенням корпусу вимкніть прилад із розетки. Для дверцят і зовнішніх поверхонь достатньо м'якої вологої тканини з невеликою кількістю засобу для миття посуду. Не розпилюйте рідину просто на панель керування, вентиляційні отвори або стики корпусу. Спочатку нанесіть засіб на тканину, а вже нею витирайте поверхню. Наприкінці пройдіться чистою вологою серветкою та витріть усе насухо.

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