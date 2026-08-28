Как отмыть микроволновку от жира за несколько минут: простой способ без дорогой химии

Женщина на кухне моет микроволновую печь. Фото: today.com

В микроволновке довольно быстро появляются жирные брызги, засохший соус и следы еды. Отмыть это бывает непростой задачей. Но не обязательно покупать дорогие средства. Один простой домашний способ поможет буквально за несколько минут избавиться даже от сложных загрязнений.

Как быстро отмыть микроволновую печь от жира и вернуть ей чистоту без лишних хлопот, рассказали специалисты Good Housekeeping, передает Новини.LIVE.

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Как быстро помыть микроволновую печь изнутри

Больше всего проблем обычно создают жирные брызги и кусочки еды, которые присыхают к стенкам после многократного разогрева. Такую грязь сначала нужно распарить. Для этого:

Возьмите глубокую стеклянную или другую емкость, пригодную для микроволновой печи. Налейте 300 мл воды и растворите в ней 2 ч. л. лимонной кислоты. Поставьте миску внутрь и включите микроволновую печь на высокую мощность примерно на 3- минуты. Вода должна хорошо нагреться и начать образовывать пар. После выключения не спешите сразу открывать дверцу. Оставьте миску внутри еще на несколько минут. За это время горячий пар осядет на стенках и размягчит жир, засохшие брызги и остатки еды. Именно в этом и заключается главный эффект лайфхака. Затем осторожно достаньте горячую емкость, чтобы не обжечься. Протрите стенки, дно и внутреннюю часть дверцы мягкой губкой или тканью. После паровой обработки грязь удалится обычной мягкой влажной салфеткой.

Если остались отдельные старые пятна, не пытайтесь соскребать их ножом или металлической губкой. Лучше ещё раз повторить паровую очистку. Это поможет дополнительно размягчить загрязнения и не повредить внутреннее покрытие.

Стеклянную тарелку следует вынуть и вымыть отдельно теплой водой с моющим средством для посуды. Не забудьте также протереть место под ней, где часто скапливаются крошки и жир.

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Перед очисткой корпуса отключите прибор от розетки. Для дверцы и внешних поверхностей достаточно мягкой влажной ткани с небольшим количеством средства для мытья посуды. Не распыляйте жидкость непосредственно на панель управления, вентиляционные отверстия или стыки корпуса. Сначала нанесите средство на ткань, а уже ею вытирайте поверхность. В конце пройдитесь чистой влажной салфеткой и вытрите все насухо.

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