Как быстро очистить противень от пригоревшего жира: хитрость с алюминиевой фольгой

Очистка противня от пригоревшего жира. Коллаж: Новини.LIVE

В духовке можно приготовить множество вкусных блюд для семьи: от запеченных овощей и мяса до ароматной выпечки. Но бывает так сложно отмыть противень, покрывшийся слоем пригоревшего жира. Не стоит заливать посуду агрессивными химикатами. На самом деле эффективным помощником станет обычная алюминиевая фольга.

Новини.LIVE со ссылкой на Southern Living рассказывает, как использовать алюминиевую фольгу, чтобы отмыть противень от пригоревшего черного налета.

Как алюминиевая фольга поможет очистить противень

Секрет этого способа довольно прост: фольга работает как металлический кухонный скребок. Нужно просто скомкать кусок фольги в не слишком плотный комок, на ее поверхности образуется множество складок, ребер и неровностей. При трении они помогут отделить от поверхности засохшие частицы пищи и наслоения жира. Чтобы отмыть поверхность, достаточно теплой воды, обычного моющего средства для посуды и куска фольги.

Для каких противней подходит этот способ

Такой метод можно применять для обычных противней без специального покрытия. То есть металлических поверхностей, которые не боятся механической очистки.

А вот противни с антипригарным или другим специальным покрытием лучше не чистить фольгой. Сильное трение может повредить защитный слой. Для такой посуды безопаснее использовать мягкую губку, микрофибру или специальный неагрессивный скребок, предназначенный для антипригарных поверхностей.

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Как быстро отмыть противень от пригоревшего жира

Если загрязнения уже успели сильно засохнуть, лучше сначала размягчить их. Налейте в противень горячую воду и добавьте немного средства для мытья посуды. Оставьте его примерно на 10-20 минут. За это время вода поможет размягчить жир и остатки пищи. После замачивания слейте воду и возьмите кусок алюминиевой фольги. Скомкать ее нужно в рыхлый шарик, а не сжимать до состояния твердого комка.

Смочите поверхность и нанесите небольшое количество моющего средства. Затем осторожно начните протирать фольгой наиболее загрязнённые участки. После очистки тщательно промойте противень под водой, чтобы смыть остатки жира и моющего средства. В конце вытрите поверхность насухо.

Что делать, если жир пригорел очень сильно

Если одного замачивания недостаточно, можно усилить очистку с помощью пищевой соды. Слегка смочите противень, посыпьте загрязнённые участки небольшим количеством соды, добавьте немного средства для мытья посуды и оставьте смесь на несколько минут. После этого осторожно потрите поверхность шариком из фольги. Сода помогает справиться с остатками жира, а механическое воздействие фольги позволяет быстрее отделить загрязнения от поверхности.

Чего не стоит делать во время очистки

Не нужно со всей силы давить на фольгу и пытаться соскоблить загрязнения за один раз. Чрезмерное трение может оставить царапины на поверхности.

Также не используйте фольгу вместо предварительного замачивания. Несколько минут в теплой мыльной воде часто значительно облегчают дальнейшую работу.

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