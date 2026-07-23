Как очистить деревянные лопатки от жира за 10 минут: очень простой способ без химии

Очистка деревянной посуды от жира. Коллаж: Новини.LIVE

Деревянные ложки и лопатки — популярные помощники на кухне. Но на них очень быстро скапливаются жир и запахи. Со временем обычного мытья уже недостаточно. Однако вернуть чистоту можно без агрессивной бытовой химии и дорогих средств. Есть простой способ, который очистит от жира всего за 15 минут.

Новини.LIVE со ссылкой на Onet рассказывают, что поможет сохранить чистоту деревянной кухонной утвари.

Почему деревянные лопатки так быстро впитывают жир

Древесина имеет естественную пористую структуру, поэтому легко впитывает воду, масло и частицы пищи. А если после приготовления блюд просто быстро помыть лопатку и положить ее в ящик, внутри материала могут оставаться жир и влага. Поэтому стоит периодически проводить более тщательную очистку, чтобы избавиться от неприятного запаха и удалить накопившийся жир.

Как быстро очистить деревянные ложки и лопатки

Все, что вам нужно для очистки, — это обычная вода. Специалист по домашнему хозяйству Александра Экснер советует прокипятить их. Окуните деревянные ложки и лопатки в кастрюлю с холодной водой и доведите до кипения. Кипятите 10 минут. Горячая вода помогает растворить жир, проникший в верхние слои древесины, а также удалить загрязнения, оставшиеся после приготовления пищи. Если загрязнения застарелые и стойкие, можно кипятить посуду до 30 минут.

После этого очень важно хорошо высушить кухонную посуду. Лучше всего промокнуть ее бумажным полотенцем или чистой сухой тканью, а затем оставить до полного высыхания в хорошо проветриваемом месте. Тщательная сушка помогает предотвратить появление плесени.

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Простой секрет, который поможет сохранить древесину

После очистки стоит нанести на сухую поверхность тонкий слой кокосового масла. Оно питает древесину, защищает её от пересыхания, появления трещин и помогает уменьшить впитывание посторонних запахов. Такую профилактику достаточно повторять раз в несколько недель.

Можно ли мыть деревянные лопатки в посудомоечной машине

Мыть деревянные кухонные принадлежности в посудомоечной машине не рекомендуется. Высокая температура, длительный контакт с водой и сильные моющие средства могут повредить структуру древесины. Из-за этого она быстрее пересыхает, деформируется или покрывается трещинами. Лучший вариант — ручная мойка теплой водой с мягким моющим средством.

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