Как отмыть кухонные шкафы от жира за считанные минуты: четыре дешевых средства

Жир на кухонных шкафах исчезнет за считанные минуты: четыре средства
Кухня — сердце дома, но именно здесь быстрее всего накапливаются грязь и жир. Особенно страдают кухонные шкафчики возле плиты, где загрязнения появляются почти ежедневно. Но на самом деле быстро вернуть чистоту можно без дорогих средств и долгой уборки.
Новини.LIVE со ссылкой на Real Simple рассказывает, как можно легко избавиться от липкой грязи и жира на кухонных шкафчиках.
Четыре эффективных средства для борьбы с жиром на кухонных шкафах
Средство для мытья посуды
Обычная жидкость для мытья посуды прекрасно расщепляет жир и помогает легко убрать липкий налет. Стоит развести ее в горячей воде, смочить кухонную губку и тщательно протереть загрязненные участки. Этот метод хорошо подходит для регулярного ухода за кухонной мебелью.
Белый уксус
Справиться со старыми загрязнениями без химии поможет обычный столовый уксус. Смешайте уксус и воду в равных пропорциях, после чего нанесите раствор на шкафчики с помощью мягкой ткани. Через несколько минут жир начнет растворяться. Протрите поверхности губкой смоченной теплой водой. При необходимости повторите.
Пищевая сода
Если жир уже успел смешаться с пылью и образовать плотный налет, лучшим средством будет сода. Смешайте небольшое количество соды с водой до консистенции густой пасты. Нанесите смесь на проблемные места и оставьте на несколько минут. Затем осторожно потрите поверхность мягкой губкой или салфеткой и смойте теплой водой. Этот способ также хорошо помогает удалять стойкие пятна со светлых кухонных фасадов.
Влажная салфетка из микрофибры
Многие хозяйки недооценивают возможности обычной салфетки из микрофибры. На самом деле она прекрасно собирает жир, пыль и грязь, не оставляя царапин. Если загрязнения не слишком сильные, достаточно смочить салфетку теплой водой и тщательно протереть дверцы шкафчиков, ручки и другие поверхности.
Каких ошибок следует избегать при очистке кухонных шкафов
Чтобы не повредить мебель, откажитесь от жестких щеток, металлических губок и абразивных порошков. Они могут оставить царапины и испортить декоративное покрытие. Также нежелательно использовать отбеливатели и агрессивные химические средства, особенно для лакированных или крашеных фасадов.
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