Как отмыть кухонные шкафы от жира за считанные минуты: четыре дешевых средства

Девушка моет кухонные шкафы. Коллаж: Новини.LIVE

Кухня — сердце дома, но именно здесь быстрее всего накапливаются грязь и жир. Особенно страдают кухонные шкафчики возле плиты, где загрязнения появляются почти ежедневно. Но на самом деле быстро вернуть чистоту можно без дорогих средств и долгой уборки.

Новини.LIVE со ссылкой на Real Simple рассказывает, как можно легко избавиться от липкой грязи и жира на кухонных шкафчиках.

Четыре эффективных средства для борьбы с жиром на кухонных шкафах

Средство для мытья посуды

Обычная жидкость для мытья посуды прекрасно расщепляет жир и помогает легко убрать липкий налет. Стоит развести ее в горячей воде, смочить кухонную губку и тщательно протереть загрязненные участки. Этот метод хорошо подходит для регулярного ухода за кухонной мебелью.

Белый уксус

Справиться со старыми загрязнениями без химии поможет обычный столовый уксус. Смешайте уксус и воду в равных пропорциях, после чего нанесите раствор на шкафчики с помощью мягкой ткани. Через несколько минут жир начнет растворяться. Протрите поверхности губкой смоченной теплой водой. При необходимости повторите.

Пищевая сода

Если жир уже успел смешаться с пылью и образовать плотный налет, лучшим средством будет сода. Смешайте небольшое количество соды с водой до консистенции густой пасты. Нанесите смесь на проблемные места и оставьте на несколько минут. Затем осторожно потрите поверхность мягкой губкой или салфеткой и смойте теплой водой. Этот способ также хорошо помогает удалять стойкие пятна со светлых кухонных фасадов.

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Влажная салфетка из микрофибры

Многие хозяйки недооценивают возможности обычной салфетки из микрофибры. На самом деле она прекрасно собирает жир, пыль и грязь, не оставляя царапин. Если загрязнения не слишком сильные, достаточно смочить салфетку теплой водой и тщательно протереть дверцы шкафчиков, ручки и другие поверхности.

Каких ошибок следует избегать при очистке кухонных шкафов

Чтобы не повредить мебель, откажитесь от жестких щеток, металлических губок и абразивных порошков. Они могут оставить царапины и испортить декоративное покрытие. Также нежелательно использовать отбеливатели и агрессивные химические средства, особенно для лакированных или крашеных фасадов.

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