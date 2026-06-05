Як відмити кухонні шафи від жиру за лічені хвилини: чотири дешеві засоби

Дівчина миє кухонні шафи. Колаж: Новини.LIVE

Кухня — серце дому, але саме тут найшвидше накопичуються бруд і жир. Особливо страждають кухонні шафки біля плити, де забруднення з'являються майже щодня. Та насправді швидко повернути чистоту можна без дорогих засобів і довгого прибирання.

Новини.LIVE з посиланням на Real Simple розповідає, як можна легко позбутися липкого бруду та жиру на кухонних шафках.

Чотири ефективні засоби для боротьби з жиром на кухонних шафах

Засіб для миття посуду

Звичайна рідина для миття посуду чудово розщеплює жир та допомагає легко прибрати липкий наліт. Варто розвести її у гарячій воді, змочити кухонну губку та ретельно протерти забруднені ділянки. Цей метод добре підходить для регулярного догляду за кухонними меблями.

Білий оцет

Впоратися зі старими забрудненнями без хімії допоможе звичайний столовий оцет. Змішайте оцет і воду у рівних пропорціях, після чого нанесіть розчин на шафки за допомогою м'якої тканини. Через кілька хвилин жир почне розчинятися. Протріть поверхні губкою змоченою теплою водою. За потреби повторіть.

Харчова сода

Якщо жир уже встиг змішатися з пилом і утворити щільний наліт, найкращим засобом буде сода. Змішайте невелику кількість соди з водою до консистенції густої пасти. Нанесіть суміш на проблемні місця та залиште на кілька хвилин. Потім обережно потріть поверхню м'якою губкою або серветкою й змийте теплою водою. Цей спосіб також добре допомагає видаляти стійкі плями зі світлих кухонних фасадів.

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Волога серветка з мікрофібри

Багато господинь недооцінюють можливості звичайної серветки з мікрофібри. Насправді вона чудово збирає жир, пил і бруд, не залишаючи подряпин. Якщо забруднення не надто сильні, достатньо змочити серветку теплою водою та ретельно протерти дверцята шафок, ручки й інші поверхні.

Яких помилок варто уникати під час очищення кухонних шаф

Щоб не пошкодити меблі, відмовтеся від жорстких щіток, металевих губок і абразивних порошків. Вони можуть залишити подряпини та зіпсувати декоративне покриття. Також небажано використовувати відбілювачі та агресивні хімічні засоби, особливо для лакованих або фарбованих фасадів.

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