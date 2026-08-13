Как отмыть вытяжку от застарелого жира: простое средство с кухни без химии

Женщина моет вытяжку дома. Фото: shutterstock.com

Кухонная вытяжка незаметно собирает на себе жир каждый раз, когда вы готовите еду на плите. Сначала это тонкая пленка, но со временем она смешивается с пылью и превращается в липкий налет, который уже не так просто отмыть. Сильное загрязнение может ухудшать воздушный поток и эффективность вентиляции. Но покупать сильные моющие средства не обязательно. Есть простое и эффективное средство против жира, которое можно приготовить из простых ингредиентов, имеющихся на кухне.

Эксперт по уборке Алисия Соколовски рассказала изданию Martha Stewart, как легко справиться с накопившимся жиром на вытяжке.

Чем отмыть металлические фильтры вытяжки от застарелого жира

Для металлических фильтров эксперт советует один из самых простых домашних способов. Вам понадобятся:

горячая вода;

обычное средство для мытья посуды;

пищевая сода.

Как мыть:

Наполните раковину или большую емкость горячей водой. Добавьте 2-3 ст. л. средства для мытья посуды и примерно 60 г пищевой соды. Окуните фильтры в воду и оставьте на 15-30 минут. Если слой жира очень старый и плотный, время замачивания можно увеличить примерно до часа. За это время горячая вода и моющее средство размягчат жир, а сода поможет справиться с стойким налетом. После замачивания протрите фильтр мягкой щеткой или неабразивной губкой. Затем тщательно промойте фильтры горячей водой. Дайте им полностью высохнуть перед установкой обратно в вытяжку.

Как очистить саму поверхность вытяжки

Для корпуса вытяжки Алисия Соколовски советует другой простой раствор. Смешайте равные количества воды и уксуса, нанесите средство на поверхность и протрите ее мягкой салфеткой из микрофибры. Особенно осторожно следует чистить вытяжки из нержавеющей стали. Жесткие губки и металлические щетки могут оставить на них заметные царапины.

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Хитрость от стойких пятен

Если отдельные жирные пятна не отмываются, приготовьте густую пасту из пищевой соды и небольшого количества воды. Нанесите ее на загрязненный участок примерно на 10-15 минут, а затем аккуратно протрите мягкой губкой и смойте теплой водой.

Почему не стоит смешивать соду и уксус в одном растворе

Довольно часто можно встретить совет одновременно смешивать соду, уксус и средство для мытья посуды. Но это малоэффективно. Сода обладает щелочными свойствами, а уксус — кислотными, поэтому при смешивании они частично нейтрализуют друг друга.

Как часто нужно мыть кухонную вытяжку

Частота зависит от того, как часто вы готовите. Тщательную обезжиривание вытяжки стоит проводить примерно раз в один-три месяца, а состояние фильтров проверять ежемесячно.

Делимся другими полезными советами для дома

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