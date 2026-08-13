Как отмыть вытяжку от застарелого жира: простое средство с кухни без химии

Жир на вытяжке растворится на глазах: простое средство с кухни
Кухонная вытяжка незаметно собирает на себе жир каждый раз, когда вы готовите еду на плите. Сначала это тонкая пленка, но со временем она смешивается с пылью и превращается в липкий налет, который уже не так просто отмыть. Сильное загрязнение может ухудшать воздушный поток и эффективность вентиляции. Но покупать сильные моющие средства не обязательно. Есть простое и эффективное средство против жира, которое можно приготовить из простых ингредиентов, имеющихся на кухне.
Эксперт по уборке Алисия Соколовски рассказала изданию Martha Stewart, как легко справиться с накопившимся жиром на вытяжке.
Чем отмыть металлические фильтры вытяжки от застарелого жира
Для металлических фильтров эксперт советует один из самых простых домашних способов. Вам понадобятся:
- горячая вода;
- обычное средство для мытья посуды;
- пищевая сода.
Как мыть:
- Наполните раковину или большую емкость горячей водой.
- Добавьте 2-3 ст. л. средства для мытья посуды и примерно 60 г пищевой соды.
- Окуните фильтры в воду и оставьте на 15-30 минут.
- Если слой жира очень старый и плотный, время замачивания можно увеличить примерно до часа. За это время горячая вода и моющее средство размягчат жир, а сода поможет справиться с стойким налетом.
- После замачивания протрите фильтр мягкой щеткой или неабразивной губкой.
- Затем тщательно промойте фильтры горячей водой.
- Дайте им полностью высохнуть перед установкой обратно в вытяжку.
Как очистить саму поверхность вытяжки
Для корпуса вытяжки Алисия Соколовски советует другой простой раствор. Смешайте равные количества воды и уксуса, нанесите средство на поверхность и протрите ее мягкой салфеткой из микрофибры. Особенно осторожно следует чистить вытяжки из нержавеющей стали. Жесткие губки и металлические щетки могут оставить на них заметные царапины.
Хитрость от стойких пятен
Если отдельные жирные пятна не отмываются, приготовьте густую пасту из пищевой соды и небольшого количества воды. Нанесите ее на загрязненный участок примерно на 10-15 минут, а затем аккуратно протрите мягкой губкой и смойте теплой водой.
Почему не стоит смешивать соду и уксус в одном растворе
Довольно часто можно встретить совет одновременно смешивать соду, уксус и средство для мытья посуды. Но это малоэффективно. Сода обладает щелочными свойствами, а уксус — кислотными, поэтому при смешивании они частично нейтрализуют друг друга.
Как часто нужно мыть кухонную вытяжку
Частота зависит от того, как часто вы готовите. Тщательную обезжиривание вытяжки стоит проводить примерно раз в один-три месяца, а состояние фильтров проверять ежемесячно.
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