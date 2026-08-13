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Головна Дім та город Жир на витяжці розчиниться на очах: простий засіб з кухні

Жир на витяжці розчиниться на очах: простий засіб з кухні

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 03:11
Як відмити витяжку від старого жиру: простий засіб з кухні без хімії
Жінка миє витяжку вдома. Фото: shutterstock.com

Кухонна витяжка непомітно збирає на собі жир щоразу, коли ви готуєте їжу на плиті. Спочатку це тонка плівка, але з часом вона змішується з пилом і перетворюється на липкий наліт, який вже не просто відмити. Сильне забруднення може погіршувати потік повітря та ефективність вентиляції. Але купувати сильні миючі засоби необов'язково. Є простий та ефективний засіб проти жиру, який можна приготувати з простих інгредієнтів з кухні.

Експертка з прибирання Алісія Соколовскі розповіла виданню Martha Stewart, як легко впоратися із накопиченим жиром на витяжці.

Чим відмити металеві фільтри витяжки від старого жиру

Для металевих фільтрів експертка радить один із найпростіших домашніх способів. Вам знадобляться:

  • гаряча вода;
  • звичайний засіб для миття посуду;
  • харчова сода.

Як мити:

  1. Наповніть мийку або велику місткість гарячою водою.
  2. Додайте 2-3 ст. л. засобу для миття посуду та приблизно 60 г харчової соди.
  3. Занурте фільтри у воду та залиште на 15-30 хвилин.
  4. Якщо шар жиру дуже старий і щільний, час замочування можна збільшити приблизно до години. За цей час гаряча вода та мийний засіб розм'якшать жир, а сода допоможе впоратися зі стійким нальотом.
  5. Після замочування пройдіться по фільтру м'якою щіткою або неабразивною губкою. 
  6. Потім ретельно промийте фільтри гарячою водою.
  7. Дайте повністю висохнути перед встановленням назад у витяжку.

Як очистити саму поверхню витяжки

Для корпусу витяжки Алісія Соколовскі радить інший простий розчин. Змішайте однакову кількість води та оцту, нанесіть засіб на поверхню і протріть її м'якою серветкою з мікрофібри. Особливо обережно варто очищати витяжки з нержавіючої сталі. Жорсткі губки та металеві щітки можуть залишити на них помітні подряпини.

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Хитрість від стійких плям

Якщо окремі жирні плями не відходять, зробіть густу пасту з харчової соди та невеликої кількості води. Нанесіть її на забруднену ділянку приблизно на 10-15 хвилин, а потім акуратно протріть м'якою губкою та змийте теплою водою.

Чому не варто змішувати соду та оцет в одному розчині

Доволі часто можна зустріти пораду одночасно змішати соду, оцет і засіб для посуду. Але це малоефективно. Сода має лужні властивості, а оцет кислотні, тому під час змішування вони частково нейтралізують один одного.

Як часто потрібно мити кухонну витяжку

Частота залежить від того, як часто ви готуєте. Ґрунтовне знежирення витяжки варто проводити приблизно раз на один-три місяці, а стан фільтрів перевіряти щомісяця.

Ділимося іншими корисними порадами для дому

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корисні поради ефективний засіб миття витяжки
Максим Лозовий - Редактор
Автор:
Максим Лозовий

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