Як відмити газові конфорки від жиру всього за 10 хвилин: найефективніший метод

Очищення газовим конфорок від жиру. Колаж: Новини.LIVE

Газова плита швидко вкривається жиром і нагаром, особливо якщо ви часто готуєте. Найскладніше очистити саме конфорки. Проте існує простий спосіб, що звільнить поверхню від жиру без дорогих засобів. Достатньо виділити 10 хвилин.

Новини.LIVE ділиться найефективнішим методом, який швидко поверне чистоту конфоркам.

Як швидко очистити газові конфорки від жиру

Перед початком чищення дочекайтеся, поки плита повністю охолоне. Зніміть решітки, а потім акуратно витягніть конфорки та складіть їх у глибоку ємність. Після цього засипте конфорки двома столовими ложками лимонної кислоти й залийте окропом так, щоб вода повністю їх покрила.

Лимонна кислота добре розчиняє жирові відкладення, розм'якшує нагар і допомагає легко видалити забруднення. Якщо шар жиру ще не надто товстий, після замочування достатньо буде протерти поверхню губкою або м'якою щіткою. У більшості випадків бруд відходить без зайвих зусиль.

Який домашній засіб впорається навіть із застарілим жиром

Якщо конфорки давно не очищувалися і звичайне замочування не дало бажаного результату, приготуйте просту чистильну пасту. Працювати бажано в гумових рукавичках, щоб захистити шкіру рук.

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Для цього знадобиться:

2 ст. л. харчової соди;

1 ст. л. перекису водню;

1 ч. л. засобу для миття посуду.

Добре перемішайте всі компоненти до утворення густої однорідної маси. За допомогою старої зубної щітки або невеликої губки нанесіть пасту на забруднені ділянки конфорок і залиште на кілька хвилин.

Після цього обережно потріть поверхню щіткою та змийте залишки засобу теплою водою. Такий спосіб допомагає очистити не лише конфорки, а й важкодоступні місця на самій газовій плиті.

Кожен інгредієнт виконує свою функцію. Харчова сода розм'якшує присохлий бруд і допомагає прибрати нагар. Засіб для миття посуду активно розчиняє жир, а перекис водню сприяє очищенню поверхні.

Де ще можна використовувати цей засіб

Якщо після прибирання залишилася готова паста, її можна перекласти в герметичну ємність і зберігати приблизно місяць. Вона стане у пригоді не лише для догляду за газовою плитою. Засіб також добре очищає поверхню навколо конфорок, стики на кухонній стільниці, кахель, окремі ділянки в санвузлі та інші місця, де накопичуються жир і складні забруднення.

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